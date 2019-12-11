BASIN AÇIKLAMASI



Milliyetçi Hareket Partisi Isparta İl Başkanı Sayın Nail Bayram 10.12.2019 Salı günü geçirdiği bir iş kazası sonucunda yoğun bakıma alınmıştır. Kazanın yaşandığı ilk andan itibaren gereken ihtimamı gösteren Eğirdir kemik eklem hastalıkları hastanesi Başhekimi ve personeline, İsparta Şehir Hastanesi Başhekimi ve personeline, hastaneye getirildiği andan itibaren kendisini yalnız bırakmayan bizzat ziyaret eden ve telefonla geçmiş olsun dileklerini ileten tüm Ülkücü Hareket mensuplarına, siyasi parti yöneticilerine, Stk'lara MHP İl Başkanlığı, MHP Merkez İlçe Başkanlığı ve İsparta Ülkü Ocakları İl Başkanlığı olarak teşekkür ederiz. Sayın İl Başkanının sağlık durumu ile ilgili yaşanan gelişmeler teşkilatımız tarafından açıklanacaktır. Sağlık durumu ile ilgili olarak teşkilat tarafından yapılan açıklamalar dışındaki bilgilere kıymet verilmemesini önemle istirham ederiz.



Fatih DİKMEN Gürsan TAŞTEKİN Hamza KANDEMİR

MHP İL BŞK. YRD. MHP MERKEZ İLÇE BAŞKANI İSPARTA ÜLKÜ OCAKLARI

BAŞKANI



Milliyetçi hareket partisi il başkanı sayın Nail Bayram beyefendinin geçirdiği iş kazası sonrası süreci yakından takip eden ve geçmiş olsun dileklerini ileten MHP genel başkanımız sayın Devlet Bahçeli bey'e, Genel Başkan yardımcılarımıza,MHP Başkanlık divanı üyelerine ve diğer illerimizin il başkanlarına teşekkür ederiz.







