Vali Seymenoğlu ÜNSÜT’ü Ziyaret Etti

Sık sık Isparta’da faaliyet gösteren işletmeleri ziyaret ederek iş insanları ve sektör çalışanlarıyla görüş alış verişinde bulunan Vali Seymenoğlu son olarak süt ve süt ürünleri üretimi yapan ÜNSÜT’ü ziyaret ederek tesiste incelemelerde bulundu.2008 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Süt İşletmesi bünyesinde faaliyetlerine başlayan firma şu anda Isparta-Bozanönü köyü yolu üzerinde 2500 m2’lik alanda faaliyetlerini sürdürüyor.ÜNSÜT tesislerini gezerek firma yetkililerinden üretimi yapılan ürünler hakkında bilgi alan Vali Seymenoğlu çalışanlara kolaylıklar diledi.