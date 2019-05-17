Isparta Milletvekili Gökgöz'den Belediye Ziyareti

Isparta Milletvekili Gökgöz'den Belediye Ziyareti
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Milletvekili Gökgöz, Başkan Başdeğirmen’i ziyaret etti
 
AK Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e nezaket ziyaretinde bulundu. Milletvekili Gökgöz’e, Merkez İlçe Başkanı Ömer Parlak, İl Genel Meclisi Başkanı Serkan Keskin, çevre belediye başkanları ile çok sayıda partili eşlik etti.
31 Mart seçimlerinden sonra mazbata töreninin ardından Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e ilk ziyaretini gerçekleştirdiğini söyleyen AK Parti Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, “Şehrül emin belediye başkanımızın şahsında tüm belediye meclisi üyesi arkadaşlarıma ve Isparta halkına hayırlı olmasını Cenab-ı Hak’tan diliyorum” dedi. 
 
110 günlük bir seçim süreci geçtiğini ve bu süreçte Isparta adına yapmak istedikleri projeleri kamuoyu ile paylaştıklarını hatırlatan Gökgöz, “31 Mart akşamı Isparta halkı bu ulvi görevi bizlere tevdi etti. Bizler bize yüklenen bu misyonu ve görevi layıkıyla yapacağız. Isparta halkı emin olsun. Allah’ın izniyle 24 Haziran’dan sonraki gelişim 31 Mart’tan sonra taçlandırıldı. Şükrü Başdeğirmen başkanlığında oluşan Belediyemiz Isparta halkına hizmetkarlık noktasında artık sözler bitti, bundan sonra icraat zamanı. Hep beraber Isparta halkına hizmet noktasında elimizden geleni yapacağız. Biz belediye başkanımızın her zaman yanındayız. Projelerinin takipçisiyiz. En büyük destekçisiyiz. Bütün milletvekilli arkadaşlarımızla birlikte Sayın Başkanımıza başarılar diliyoruz. Cenabı Hak yüzümüzü AK eylesin. Cenabı Hak aramıza nifak sokmasın. Bu Isparta halkına ne yapılsa azdır. Isparta halkı hizmetin en güzeline layık. Güzel hizmetleri Isparta’ya kazandırma adına gayret içerisinde olacağız. Isparta halkının yüklediği bu ulvi görevde Rabbim hepimizin yar ve yardımcı olsun. Cenabı Hak hizmetimizi daim eylesin. İnşallah daha güzel yarınlarda hep beraber buluşuruz. Şükrü Başdeğirmen başkanımız başta olmak üzere tüm belediye başkanlarımıza, meclis üyelerimize başarılar diliyorum, her zaman yanlarında olacağımızı beyan ediyorum” dedi.  
 
Ziyaretten duyduğu memnuniyetini ifade eden Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de, seçim döneminde güzel bir çalışma sürdürdüklerini dile getirirken, “Çalışmalarımızın sonunda da yüce Rabbim bu işi bizlere nasip etti. Bizde bu görevlere layık olabilmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Sizlerin desteklerini biliyoruz, Isparta’mızın gelişmesi ve bizim ihtiyaçlarımızla alakalı Ankara alakalı destekleriniz için teşekkür ediyorum. Milletvekillerimiz Ankara’daki gideceğimiz yerde bize ön ayak oluyor, yol gösteriyorlar, yardımcı oluyorlar Isparta’mız adına teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. 
 
Başdeğirmen, göreve gelmesinin üzerinden çok uzun bir süre geçmemiş olmasına karşın Isparta halkına verdikleri sözlerin yerine getirilmesi anlamında ciddi çalışmaların başladığını aktardı. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Milletvekili Gökgöz’e ITKM, Şehir Hastanesi önü üst geçit yapımı, eski yerleşim yerlerinden olan Dere, Yenice gibi mahallelere doğalgaz verilmesinin sağlanması, kavşak çalışmaları, semt sahaları gibi projeler hakkında bilgiler verdi. Başdeğirmen, “Yapmamız gerekenleri verdiğimiz sözleri çok kısa bir sürede yerine getirmeye başladık.  Projelerimizin takipçisi olmanız bizler için çok önemli. Sizler bu projeleri ne kadar takip ederseniz bizlerde hızlı bir şekilde bunların yerine gelmesini sizlerin destekleriyle sağlarız. Isparta’mızın daha gelişmiş hale gelmesi için o vermiş olduğumuz sözleri bir bir yerine getiriyoruz. Sözlerimizin tamamını en kısa zamanda yerine getireceğiz” görüşlerinde bulundu.
 
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