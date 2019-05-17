19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik Spor Bayramı’nın 100. yılı anısına Tekstil ve El Sanatları Araştırma ve Uygulama Merkezi(TESAUM) tarafından düzenlenen karma sergi, İl Kültür Müdürlüğü Galerisinde açıldı.Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyeleri Doç. Dr. Mustafa Genç ile Dr. Öğr. Üyesi Deniz Çeliker küratörlüğünde hazırlanan sergide, 10 farklı üniversiteden 40 sanatçının farklı disiplinlerden ürettiği el emeği göz nuru 40 eseri yer alıyor.Serginin 27 Mayıs Pazartesi gününe kadar gezilebileceğini belirten TESAUM Müdürü Doç. Dr. Mustafa Genç, hem kültürüne hem de özüne sahip çıkan SDÜ’nün sanatsal faaliyetlere de önem verdiğini belirterek farklı üniversitelerden katılan öğretim elemanlarının eserlerini Isparta’da sergilediklerini söyledi.Sergi öncesinde Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü tarafından marşlardan oluşan bir konser sunuldu.