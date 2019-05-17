Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yolda atılan ilk adım olan 19 Mayıs 1919 günü başlatılan Milli Mücadele süreci içerisinde Türk Milleti, var olma mücadelesini emsalsiz bir zaferle, uğrunda binlerce şehit vererek sonuçlandırmış ve bağımsızlık mücadelesini kazanmıştır. Kurtuluş mücadelesinin başlatıldığı bu anlamlı günün 100. yıl dönümünü kutluyor olmaktan büyük bir gurur ve mutluluk duymaktayız.Büyük önder ATATÜRK’ün, her şeyden önce ulusal varlığımızı borçlu olduğumuz bu günü, istikbalimizin sembolü olan gençlerimize armağan etmesi, Türk Gençliğine olan inancını ve güvenini göstermektedir.Her türlü zorluğa rağmen ecdadımızın göstermiş olduğu fedakârlık neticesinde kazanılan ve bizlere emanet edilen vatanımız, bayrağımız, bağımsızlığımız ile tüm ulusal değerlerimizi gelecek kuşaklara taşımak da gençlerimizin görev ve sorumluluğundadır.Gençlerine değer veren, onları en iyi biçimde yetiştirerek, yarınlara hazırlayan milletler, geleceğe de güvenle bakabilirler. Bu nedenle; gençlerimizi milli ve manevi değerlerine önem veren, çalışkan, üretken ve kültürlü insanlar olarak yetiştirmek en önemli görevlerimizdendir. Bugün ve yarın arasında köprü olan gençlerimiz, Cumhuriyetimizin teminatıdır. Türk gençliği ecdadından aldığı ilhamla, kendisine emanet edilen tüm ulusal değerleri koruyacak kudrete ve ileri görüşe sahiptir.Bu duygu ve düşüncelerle; geleceğe emin adımlarla ilerlerken yegâne temsilcilerimiz olan gençlerimizin Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor; bağımsızlığımız için mücadele veren başta Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle yâd ediyor, kahraman gazilerimize minnetlerimi sunuyorum.