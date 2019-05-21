Isparta’da planlı elektrik kesintisi

27 Mayıs 2019 Pazartesi günü 09.00-12.00 saatleri arasında enerji kesintisi olacaktır.

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş., daha kaliteli ve kesintisiz hizmet vermek amacıyla TR-233 (M7 TR-6 Kız yurdu 322033-804103) trafosu B kolu çıkışında, yapılacak bakım onarım çalışmaları nedeniyle, 27 Mayıs 2019 tarihinde, saat 09.00-12.00 arasında, üç saat süreyle enerji kesintisi olacağını açıkladı. Söz konusu çalışma nedeniyle Isparta Merkez Zafer Mahallesinde bulunan Kayı Caddesinin bir kısmı, 4961, 4959, 4951 ve 4955 Sokaklarında bulunan aboneler etkilenecektir. Söz konusu enerji kesintisi, hava muhalefeti ya da başka nedenler söz konusu olmadığı takdirde belirlenecek takvimde gerçekleştirilecek.

Kamuoyuna duyurulur.