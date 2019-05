Turizm sektöründe 9 günlük Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla iç pazarda doluluk oranının yüzde 90'a ulaşması ve yaklaşık 10 milyon vatandaşın seyahat etmesinin beklendiği bildirildi. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık , konuya ilişkin açıklama yaptı.- Turizm sektöründe 9 günlük Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla iç pazarda doluluk oranının yüzde 90'a ulaşması ve yaklaşık 10 milyon vatandaşın seyahat etmesi bekleniyor.Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, AA muhabirine, Ramazan Bayramı'nda ülke genelinde ciddi bir hareketlilik beklediklerini söyledi.Özellikle 9 günlük tatilin önceden açıklanmasının tatilcilerin programlarını doğrudan etkilediğini dile getiren Ayık, "Mümkünse bundan sonraki dönemlerde bu tür düzenlemeleri yılın başında ilan etmek lazım ki insanlar ileriye dönük planlarını daha kolay yapabilsinler, birtakım uygulanan erken rezervasyon kampanyalarından faydalanabilsinler. İç pazarda, en çok ihtiyaç olan konulardan bir tanesi budur." diye konuştu.Ayık, Ramazan Bayramı tatilinin ağırlıklı olarak yaz tatili havasında geçeceğini ifade ederek, bu açıdan daha çok kıyı bölgelerinin tercih edileceğini belirtti. Bu tür bayram tatillerinde eş, dost ve akraba ziyaretlerinin de yapıldığına işaret eden Ayık, "Ramazan Bayramı döneminde Türkiye'nin hemen her bölgesine dönük çok ciddi anlamda seyahat olacak. Tahminimize göre bayram döneminde yaklaşık 10 milyon yerli turist bulundukları yerlerden başka noktalara seyahat edecek." değerlendirmesinde bulundu.Son yıllarda kültür turizminde bir artış yaşandığını anlatan Ayık, İstanbul'da yaşayan bir insanın memleketine gittiğinde, o bölgeye yakın tarihi ve kültürel değerleri de görmek istediğini kaydetti.Ayık, turizmcilerin de arzu ettikleri ve özledikleri olgunun bu olduğuna değinerek, şunları kaydetti:"Türkiye, hem kültürel değerleri hem de doğası açısından dünyanın en zengin ülkelerinden bir tanesi. Bunları gün yüzüne çıkartıp, ürün haline getirdiğimiz zaman Türkiye'nin tüm noktasında turizm yapar hale geleceğiz. Bu, nihai varmak istediğimiz hedeftir aslında. Ürün çeşitlendirilmesinde sepetin her şekilde zengin olmasını istiyoruz. Bu zenginliğin içine gastronomiyi, kültürü, doğayı, hayat tarzımızı her şeyimizi koymamız lazım ki vazgeçilmez bir turizm ülkesi haline gelelim."- "Kıyı bölgelerimizin şimdiden dolacağını öngörüyoruz"Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı da bayram tatili için hem yurt dışı pazarda hem de iç pazarda ciddi anlamda bir talep oluştuğunu söyledi.Özellikle bayram tatilinin 9 gün ilan edilmesi ve önceden açıklanmasının rezervasyonları artırdığını vurgulayan Yağcı, "Kıyı bölgelerimizin şimdiden dolacağını öngörüyoruz. Bayram döneminde iç pazarda yüzde 90 bir doluluk bekliyoruz." diye konuştu.Yağcı, iç pazarın turizm sektörü açısından önemli olduğunu bildirerek, her yıl iç pazarda ciddi artış olmasını beklediklerini dile getirdi.- Bazı otellerde doluluk yüzde 90'a ulaştıLimak Holding Turizm Grubu Turizm Başkanı Kaan Kavaloğlu da Antalya bölgesinde 4 otellerinin bulunduğunu ve 4 bin 500 yatak kapasitesine sahip olduklarını söyledi.İç pazarın, 31 Mart'taki seçimler sonrası hareketlilik kazandığını ancak ramazan ayı dolayısıyla hafif bir durgunluk yaşandığını ifade eden Kavaloğlu, tatil döneminde ise çok ciddi hareketlilik yaşanacağını aktardı."Şu anda bayram tatili için yüzde 90 bir doluluk var. Çok az bir boş yerimiz kaldı. Kısa zamanda bunun da dolacağını düşünüyoruz." diyen Kavaloğlu, bayram tatilinin 9 gün olmasının da hem tatilcilere hem de turizmcilere bir avantaj sağladığını belirtti.Kavaloğlu, ramazan boyunca otellerinde Türk gecesi etkinlikleri düzenlediklerini sözlerine ekledi.ANTALYA (AA) - HATİCE ÖZDEMİR TOSUN