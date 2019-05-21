Antalya'da trafik kazası: 1 yaralı
Kumluca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.
Hacıveliler Mahallesi Dıngıl sokakta, N.H'nin (81) kullandığı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Recep Özmen'e (68) çarptı.
Aracın ön camına ardından da asfalt zemine düşerek yaralanan Özmen'e yakında bulunan özel hastanenin sağlık personeli müdahale etti.
Kafa travması geçirdiği için hayati tehlikesi bulunan Özmen, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.
Araç sürücüsü N.H jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
ANTALYA (AA) –