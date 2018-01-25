Isparta KYK’da Avuçlar ‘Afrin’ için açıldı

- Afrin’e yönelik operasyona katılan ve sınır boylarında, kışlalarda nöbet tutunan Mehmetçik için Isparta Kredi Yurtlar Kurumu Bediüzzaman Said Nursi Yurt Müdürlüğü personeli öğle namazında bir araya geldi.Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek üzere başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçikler için Fetih duaları okundu. Toplantıda Yurt Müdürü Hasan Bingöl, Manevi Rehberler Serdar Topalakçı ve Mehmet Tekal önderliğinde gerçekleştirilen etkinliğin ardından programa katılanlara yemek ikram edildi. Türkiye'nin içinden geçtiği günlerin önemine değinen Manevi Rehber Serdar Topalakçı, “Bu günlerde birlik ve beraberliğimiz en üst noktada olmalıdır. Ülkemizin huzuru için Afrin’de çatışan Mehmetçiklerimiz için fetih duası okuduk. Allah onları korusun, ayaklarına taş değdirmesin” dedi.ISPARTA (İHA)