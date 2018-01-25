Kore gazisi hayatını kaybetti

Isparta’nın Senirkent ilçesinde vefat eden 87 yaşındaki Kore Gazisi son yolculuğuna uğurlandı.1950-1953 yılları arasında Güney ve Kuzey Kore’deki savaş sırasında bölgeye gönderilen Türk askerleri arasında yer alan ve Senirkent’teki son Kore gazisi olma unvanını taşıyan 87 yaşındaki Ali Kemal Uz hayatını kaybetti. Kore gazisi için Pazar Camii’nde askeri tören düzenlendi.Törene Isparta’dan askeri yetkili ile Senirkent İlçe Kaymakamı Eşref Akça, Belediye Başkanı Erol Civelekoğlu ile çok sayıda vatandaş katıldı.Askeri tören sonrasında cenaze namazı kılınan Uz, defnedildi.ISPARTA (İHA)