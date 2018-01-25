

- Isparta’da ‘torbacı’ operasyonu

- Operasyonda İran uyruklu sokak satıcısı tutuklandı





Isparta’da polis ekiplerince bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan İranlı uyruklu şahıs ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, kentte uyuşturucu ile mücadelelerini kararlılıkla sürdüren Isparta Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aldıkları istihbari bilgiler doğrultusunda harekete geçti. Kent merkezindeki Bağlar Mahallesi’nde, önceden tespit edilen bir eve operasyon düzenleyen Narkotik Polisi, 5 İranlının kaldığı eve baskın yaptı. Operasyonda 5 kişi gözaltına alınırken, polisin evde yaptığı aramalarda ise 0.34 gram metamfetamin, 0.45 gram eroin, 58 gram afyon sakızı ve 3 adet uyuşturucu kullanımına yarayan aparat ele geçirildi.

Gözaltına alınan İranlılardan 3’üne uyuşturucu madde kullanımından işlem yapılırken, diğer ikisi ise ‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Isparta Adliyesi’ne sevk edilen zanlılardan H.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi.



ISPARTA (İHA) -



