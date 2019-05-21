Engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden tahsil edilen idari para cezaları fonundan engellilerin mesleki eğitim ve rehabilitasyonu ile işe ve işyerine uyumlarının sağlanması ve kendi işini kurmaları için hazırlanacak projelere destek verilecektir.
Verilecek desteğin amacı, engelli ve eski hükümlülerin kendi işlerini kurmasına, engellilerin mesleki eğitim ve rehabilitasyonları, işe ve işyerine uyum projeleri, destek olmaktır.
Konu ile ilgili (2019/2. Dönem) proje başvuru Rehberi Kurumumuz www.iskur.gov.tr. adresinde duyurular bölümünde yayımlanmıştır.
Aşağıda yer alan Başvuru Rehberi ve Formuna göre hazırlanacak projeler kamu ve sosyal taraf temsilcilerinden oluşan Komisyon değerlendirmesi sonrasında desteklenebilecektir.
Desteklenecek Projeler
İş Kanunumun 30. maddesi gereğince aşağıdaki amaçlara yönelik hazırlanacak projeler Komisyon değerlendirmesi sonrasında desteklenebilecektir.
Kamuoyuna önemle duyurur.
ISPARTA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ
Verilecek desteğin amacı, engelli ve eski hükümlülerin kendi işlerini kurmasına, engellilerin mesleki eğitim ve rehabilitasyonları, işe ve işyerine uyum projeleri, destek olmaktır.
Konu ile ilgili (2019/2. Dönem) proje başvuru Rehberi Kurumumuz www.iskur.gov.tr. adresinde duyurular bölümünde yayımlanmıştır.
Aşağıda yer alan Başvuru Rehberi ve Formuna göre hazırlanacak projeler kamu ve sosyal taraf temsilcilerinden oluşan Komisyon değerlendirmesi sonrasında desteklenebilecektir.
Desteklenecek Projeler
İş Kanunumun 30. maddesi gereğince aşağıdaki amaçlara yönelik hazırlanacak projeler Komisyon değerlendirmesi sonrasında desteklenebilecektir.
- Engellilerin kendi işini kurmalarına yönelik projeler,
- Eski hükümlülerin kendi işini kurmalarına yönelik projeler,
- Engellinin istihdamını sağlayacak destek teknolojilerine yönelik projeler. 4- Engellinin işe yerleştirilmesi, işe ve işyerine uyumunun sağlanmasına yönelik projeler,
- Engellilerin istihdam edilebilirliklerini artırıcı mesleki eğitimine yönelik projeler.
- Ruhsal ve zihinsel engelli bireylerin istihdam edileceği Korumalı İşyeri Desteğine yönelik projeler,
- Engellilere yönelik diğer projeler.
Kamuoyuna önemle duyurur.
ISPARTA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ