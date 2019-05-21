Engellilerin kendi işini kurmalarına yönelik projeler, Eski hükümlülerin kendi işini kurmalarına yönelik projeler, Engellinin istihdamını sağlayacak destek teknolojilerine yönelik projeler. 4- Engellinin işe yerleştirilmesi, işe ve işyerine uyumunun sağlanmasına yönelik projeler,

Engellilerin istihdam edilebilirliklerini artırıcı mesleki eğitimine yönelik projeler. Ruhsal ve zihinsel engelli bireylerin istihdam edileceği Korumalı İşyeri Desteğine yönelik projeler, Engellilere yönelik diğer projeler.

Engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden tahsil edilen idari para cezaları fonundan engellilerin mesleki eğitim ve rehabilitasyonu ile işe ve işyerine uyumlarının sağlanması ve kendi işini kurmaları için hazırlanacak projelere destek verilecektir.Verilecek desteğin amacı, engelli ve eski hükümlülerin kendi işlerini kurmasına, engellilerin mesleki eğitim ve rehabilitasyonları, işe ve işyerine uyum projeleri, destek olmaktır.Konu ile ilgili (2019/2. Dönem) proje başvuru Rehberi Kurumumuz www.iskur.gov.tr. adresinde duyurular bölümünde yayımlanmıştır.Aşağıda yer alan Başvuru Rehberi ve Formuna göre hazırlanacak projeler kamu ve sosyal taraf temsilcilerinden oluşan Komisyon değerlendirmesi sonrasında desteklenebilecektir.İş Kanunumun 30. maddesi gereğince aşağıdaki amaçlara yönelik hazırlanacak projeler Komisyon değerlendirmesi sonrasında desteklenebilecektir.Engellilere yönelik çalışma yapan sivil toplum kuruluşları, işyerleri, üniversiteler, belediyeler ve kamu kurumlan ile kendi işini kurmak isteyen engelliler Proje tekliflerini, 14 Haziran 2019 tarihi mesai saati sona erene kadar İsparta Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüze bir (1) asıl ve bir (1) kopya olarak elden verilecek veya posta ile gönderilecektir. İl Müdürlüğümüze yapılmayan başvurular dikkate alınmaz. Başvuru süresinden sonra Kuruma ulaşan projelerin postaya verilme tarihleri dikkate alınır. İl Müdürlüğümüz tarafından yapılacak şekil incelemesinde eksikliği olan projelere 28 Haziran 2019 tarihine kadar süre verilerek tamamlaması istenilecektir. Bu tarihten sonra eksikliklerin hiçbir şekilde tamamlanması mümkün bulunmamaktadır.Kamuoyuna önemle duyurur.ISPARTA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ