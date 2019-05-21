Türkiye Sıfır Atık Proje Yarışmasında Üniversitemiz İki Ödüle Layık Görüldü





“Asıl gaye topluma örnek mesajlar verebilmek”

Herkes atık olduğu düşünülen nesneleri farklı bir işlevle geri kazanabilir

Evsel ve sanayi atıkları sanat nesnesine dönüştü

SDÜ’de Sıfır Atık Yönetim Sistemi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın öncülüğünde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan “Sıfır Atık Projesi” kapsamında açılan ‘Sıfırdan Başlıyoruz Yarışması’nda Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencisi Sena Nur Özen’in ürünü Türkiye 1’incisi; Burak Ömür’ün ürünü ise Türkiye 3’üncüsü oldu.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından düzenlenen ve atık miktarının azaltılması, toplama sisteminin kurulması ve geri dönüştürülmesini kapsayan ‘Sıfırdan Başlıyoruz’ isimli üniversitelerarası geri dönüştürülebilir atık yarışmasında üniversitemiz yüz güldüren dereceler aldı.Öğrencilerin kazandığı ödüller Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından düzenlenecek törenle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın katılımı ile takdim edilecek.SDÜ GSF Resim Bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi Senanur Özen iki haftalık bir çalışma sonucunda ‘Marifet’ ismini verdiği ürünün ortaya çıktığını söyledi. Doğada biyolojik çeşitlilik kaybının endişe verici boyutlara ulaştığını belirten Özen, evsel ve sanayi atıklarının azaltılmasının bu noktada çok hayati değer taşıdığını kaydetti. Ortaya konulan sanat eserinin özünde simgesel bir çalışma olduğunun altını çizen Özen, “Asıl gayem sıfır atık bağlamında topluma bir mesaj vermekti.” dedi.SDÜ GSF Resim Bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi Burak Ömür atık nesnelerin çöp hâlini alıp yeni bir enerjiyle sanat nesnesine dönüştürme fikrinden yola çıktıklarını belirtti. “Ben kimim? Hırdavat Kamil” ismini verdiği ürün için yaklaşık bir hafta çalıştığını dile getiren Ömür, “Çöpten topladığım malzemeleri yeni bir enerjiyle sanat nesnesi hâline getirdim ve yarışmaya katıldım. Derece aldığım için mutluyum. Uzmanlık alanı ne olursa olsun herkes atık olduğu düşünülen nesnelere farklı bir işlev kazandırabilir. Kullanım ömrü bittiği düşüncesi ile çevreye atılan nesneler aslında farklı bir kavrayışla değerlendirilebilir.” diye konuştu. Çevre yönetiminde sürdürülebilirliğin önemini vurgulayan Ömür, “Geri dönüşüm kıymetlidir. Zira dünyamızı temiz tutmalıyız. Hepimizin yapabileceği bir katkı var. Ben de bir katkı yapmak istedim.” dedi.Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Nevin Güven, öğrencileri Sena Nur Özen ve Burak Ömür’ün elde ettiği bu başarıda tüm SDÜ ailesinin payının bulunduğunu söyledi. Dr. Öğretim Üyesi Güven, “Ders kapsamında evsel ve sanayi atıklarını topladık. Sanat eğitiminde ön koşullardan biri insana, doğaya ve canlılara duyarlı yaklaşımdır. Bizim dersimizin içeriğinde de tüketilmiş, kullanım dışı kalmış buluntu nesnelerin, üretim sürecinde yeniden değerlendirilerek yeni bir kimlik kazandırılması ve sanat nesnesine dönüştürülmesi amaçlanmıştır. Sıfır Atık Projesi’nde, sanayi ve evsel atıklarla ürettikleri 3 boyutlu örneklerle katıldıkları yarışmada öğrencilerimin elde ettikleri bu başarıdan onur duydum.”Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Atık Yönetimi Komisyon Başkanı Prof. Dr. İsmail Tosun, öğrencilerin kazandığı başarılarından kıvanç duyduğunu belirtti. Prof. Dr. İsmail Tosun, “SDÜ öğrencilerimizin ‘Sıfırdan Başlıyoruz- üniversiteler arası geri dönüştürülebilir atık yarışmasında elde ettiği başarılar kıvanç vericidir. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. SDÜ tüm birimleri ile Sıfır Atık Projesi’ne etkili bir şekilde katılmaktadır. Böylelikle millî ekonomiye yılda 1 milyon lira katkı sağlanması hedeflenmektedir.”