TEVE 2 'de yayınlanan Rehber programı bu bölümünde, Davraz Kayak Merkezi,Isparta Şehir Merkezi ve sonrasında Burdur'dan görüntüler sundu.
Rehber programında Davraz Kayak Merkezi'nden renkli görüntüler ve sohbetlerin yanısıra Isparta'nın meşhur tandırı da tanıtıldı.
Isparta'da Yapılan Rehber Programının başlıkları şöyle:
- Gölcük Tabiat Parkı
- Davraz Kayak Merkezi
- Davraz'da Kış Sohbetleri
- Davraz Kızak Pistinden Görüntüler
- Davraz Dağı Zirvesi
- Isparta'da Ne Yenir?
- Burdur İnsuyu Mağarası Tanıtımı
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