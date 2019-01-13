Gölcük Tabiat Parkı

Davraz Kayak Merkezi

Davraz'da Kış Sohbetleri

Davraz Kızak Pistinden Görüntüler

Davraz Dağı Zirvesi

Isparta'da Ne Yenir?

Burdur İnsuyu Mağarası Tanıtımı

TEVE 2 'de yayınlanan Rehber programı bu bölümünde, Davraz Kayak Merkezi,Isparta Şehir Merkezi ve sonrasında Burdur'dan görüntüler sundu.Rehber programında Davraz Kayak Merkezi'nden renkli görüntüler ve sohbetlerin yanısıra Isparta'nın meşhur tandırı da tanıtıldı.Isparta'da Yapılan Rehber Programının başlıkları şöyle:Rehber Programı Isparta