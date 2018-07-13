T.C
İSPARTA VALİLİĞİ
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
BASIN BÜLTENİ
YETENEK SINAVI İLE ÖĞRENCİ ALAN OKULLARA BAŞVURU
Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumlan Yönetmeliği ve Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 25.05.2018 tarih ve 10240233 sayılı 2018/11 nolu genelgesinin 15.maddesine göre, İlimiz İsparta Güzel Sanatlar Lisesinin Müzik ve Görsel Sanatlar bölümüne öğrenci alımı için 18-19 Temmuz 2018 tarihlerinde 2.yetenek sınavı yapılacaktır.
Kamuoyuna duyurulur.
Ceylan ÇAYLAK
İl Milli Eğitim Müdür V.
İSPARTA VALİLİĞİ
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
BASIN BÜLTENİ
YETENEK SINAVI İLE ÖĞRENCİ ALAN OKULLARA BAŞVURU
Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumlan Yönetmeliği ve Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 25.05.2018 tarih ve 10240233 sayılı 2018/11 nolu genelgesinin 15.maddesine göre, İlimiz İsparta Güzel Sanatlar Lisesinin Müzik ve Görsel Sanatlar bölümüne öğrenci alımı için 18-19 Temmuz 2018 tarihlerinde 2.yetenek sınavı yapılacaktır.
Kamuoyuna duyurulur.
Ceylan ÇAYLAK
İl Milli Eğitim Müdür V.