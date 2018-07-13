Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumlan Yönetmeliği ve Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 25.05.2018 tarih ve 10240233 sayılı 2018/11 nolu genelgesinin 15.maddesine göre, İlimiz İsparta Güzel Sanatlar Lisesinin Müzik ve Görsel Sanatlar bölümüne öğrenci alımı için 18-19 Temmuz 2018 tarihlerinde 2.yetenek sınavı yapılacaktır.Kamuoyuna duyurulur.Ceylan ÇAYLAKİl Milli Eğitim Müdür V.