Yakın tarihimizin en karanlık 15 Temmuz gününün ikinci yıldönümü münasebetiyle öncelikle FETÖ hain saldırısına korkusuzca direnen, kanlarının son damlasına kadar mücadele ederek destan destan büyüyen aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet niyaz ediyorum.O karanlık dolu gecede fedakârca, kahramanca, ardını önünü düşünmeden işgalcilerin karşısına dikilen gazilerimize ve büyük Türk milletine şükran ve saygılarımı sunuyorum.15 Temmuz öncelikle bir darbe teşebbüsüdür. Ayrıca taktikçileri, teorisyenleri, kuryeleri, taşeronları, planlayıcıları, sahadaki tetikçileri belli olan iblisane bir işgal denemesidir.Askeri kamuflaj içine saklanmış dar bir kadro, bir avuç yılan milletimize ateş saçmış; milli kurum ve kuruluşlara acımasızca saldırmıştır.Milletimizin alın teriyle alınan uçaklar, helikopterler kanunsuz şekilde uçurulmuş; tanklar, silahlar 80 milyona doğrultulmuştur.FETÖ; asırlardır devam edegelen Anadolu’nun istila komplosunun bu çağdaki adıdır.FETÖ; Müslüman Türk milletine düşman olan batıl, batini ve lanetli çevrelerin, küresel ölüm makinesini içimizde ve bölgemizde devamlı çalıştıran haçlı zihniyetinin su katılmamış bir barbarlığıdır.Hiç şüphe yok ki, Türk milleti tarih boyunca nice badire ve belaları alt etmeyi, üstesinden gelmeyi başarmıştır.Aziz milletimiz 15 Temmuz’da FETÖ’ye karşı vatansever askerlerimiz ve emniyet güçlerimiz ile beraber demokrasi destanı yazmıştır.Aziz Milletimiz; sokaklara çıkarak üzerimizde oynanan oyunlara, aramıza sokulmak istenen fitnelere rağmen cesaretle dik durmuş, al bayrağımızı gururla yükseltmiş, şehitlerimize yüreklice sahip çıkmış, kardeşliği inançla savunarak, hainlere dersini çekinmeden vermiş ve teröristlere haddini bildirmiştir.Milletimiz, elinden alınmak istenen milli iradesine yeri geldi tankların önüne yatarak, yeri geldi kurşunların üzerine tıpkı gül bahçesine girercesine yürüdü. Ateşe, kine, nifaka kafa tuttu.Milletimiz darbe heveslerini teröristlerin kursaklarında bırakmış, Devlete ve millete meydan okuyan çürümüşleri elinin tersiyle itmiştir. Bu nedenle 15 Temmuz bir milat, bir dönüm noktasıdır.Atalarımızın bedelini kanlarıyla ödediği bu topraklarda demokrasi ve halkın iradesi dışında hareket ederek ülke yönetimini ele geçirmek isteyen zihniyete verilecek ne vatanın bir karış toprağı ne de milletin tek bir bireyi vardır.Darbe girişiminde bulunulduğu ilk saatlerden itibaren; olağanüstü duyarlılık göstererek demokrasiden yana tavır alan halkımıza, kamu kurum ve kuruluşlarımız ile siyasilerimize şükranlarımızı sunuyorum.Türkiye Cumhuriyeti’nin omurgası milli kimliktir, egemenlik ve irade ebediyen Türk milletine aittir.Bunu kabullenmekte zorluk çıkaranlara Ne Mutlu Türküm Diyene sözüyle cevap verecek, göğüs gereceğiz.Bu vesileyle bugün değeri çok daha iyi anlaşılan bir mücadelenin kahramanı ve devletimizin kurucusu olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah ve dava arkadaşlarının aziz hatırasını bir kez daha saygı ve şükran duygularımla anıyorum.Tarih boyunca Türklüğü yaşatmak uğruna hayatlarını feda eden kahraman ecdadımızı; FETÖ ve ihanet yoldaşı terör örgütlerinin şehit ettiği kahraman güvenlik güçlerimize, aziz vatandaşlarımıza ve ebediyete intikal eden gazilerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyor, minnet duygularımla yâd ediyorum.15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüzün geleceğimiz açısından yeni bir dirilişe vesile olmasını Rabbim’den niyaz ediyorum.