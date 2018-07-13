BAŞKAN GÜNAYDIN'DAN 15 TEMMUZ MESAJI

BAŞKAN GÜNAYDIN'DAN 15 TEMMUZ MESAJI
ISPARTA 0
Isparta Düğün Salonları
ISPARTA BELEDİYE BAŞKANI YÜKSEK MİMAR SAYIN YUSUF ZİYA GÜNAYDIN’IN
15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ MESAJI
 
Yakın tarihimizin en karanlık 15 Temmuz gününün ikinci yıldönümü münasebetiyle öncelikle FETÖ hain saldırısına korkusuzca direnen, kanlarının son damlasına kadar mücadele ederek destan destan büyüyen aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet niyaz ediyorum.
O karanlık dolu gecede fedakârca, kahramanca, ardını önünü düşünmeden işgalcilerin karşısına dikilen gazilerimize ve büyük Türk milletine şükran ve saygılarımı sunuyorum.
15 Temmuz öncelikle bir darbe teşebbüsüdür. Ayrıca taktikçileri, teorisyenleri, kuryeleri, taşeronları, planlayıcıları, sahadaki tetikçileri belli olan iblisane bir işgal denemesidir.
Askeri kamuflaj içine saklanmış dar bir kadro, bir avuç yılan milletimize ateş saçmış; milli kurum ve kuruluşlara acımasızca saldırmıştır.
Milletimizin alın teriyle alınan uçaklar, helikopterler kanunsuz şekilde uçurulmuş; tanklar, silahlar 80 milyona doğrultulmuştur.
FETÖ; asırlardır devam edegelen Anadolu’nun istila komplosunun bu çağdaki adıdır.
FETÖ; Müslüman Türk milletine düşman olan batıl, batini ve lanetli çevrelerin, küresel ölüm makinesini içimizde ve bölgemizde devamlı çalıştıran haçlı zihniyetinin su katılmamış bir barbarlığıdır.
Hiç şüphe yok ki, Türk milleti tarih boyunca nice badire ve belaları alt etmeyi, üstesinden gelmeyi başarmıştır.
Aziz milletimiz 15 Temmuz’da FETÖ’ye karşı vatansever askerlerimiz ve emniyet güçlerimiz ile beraber demokrasi destanı yazmıştır.
 
Aziz Milletimiz; sokaklara çıkarak üzerimizde oynanan oyunlara, aramıza sokulmak istenen fitnelere rağmen cesaretle dik durmuş, al bayrağımızı gururla yükseltmiş,  şehitlerimize yüreklice sahip çıkmış, kardeşliği inançla savunarak,  hainlere dersini çekinmeden vermiş ve teröristlere haddini bildirmiştir.
Milletimiz, elinden alınmak istenen milli iradesine yeri geldi tankların önüne yatarak, yeri geldi kurşunların üzerine tıpkı gül bahçesine girercesine yürüdü. Ateşe, kine, nifaka kafa tuttu.
Milletimiz darbe heveslerini teröristlerin kursaklarında bırakmış, Devlete ve millete meydan okuyan çürümüşleri elinin tersiyle itmiştir. Bu nedenle 15 Temmuz bir milat, bir dönüm noktasıdır.
Atalarımızın bedelini kanlarıyla ödediği bu topraklarda demokrasi ve halkın iradesi dışında hareket ederek ülke yönetimini ele geçirmek isteyen zihniyete verilecek ne vatanın bir karış toprağı ne de milletin tek bir bireyi vardır.
Darbe girişiminde bulunulduğu ilk saatlerden itibaren; olağanüstü duyarlılık göstererek demokrasiden yana tavır alan halkımıza, kamu kurum ve kuruluşlarımız ile siyasilerimize şükranlarımızı sunuyorum.
Türkiye Cumhuriyeti’nin omurgası milli kimliktir, egemenlik ve irade ebediyen Türk milletine aittir.
Bunu kabullenmekte zorluk çıkaranlara Ne Mutlu Türküm Diyene sözüyle cevap verecek, göğüs gereceğiz.
Bu vesileyle bugün değeri çok daha iyi anlaşılan bir mücadelenin kahramanı ve devletimizin kurucusu olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah ve dava arkadaşlarının aziz hatırasını bir kez daha saygı ve şükran duygularımla anıyorum.
Tarih boyunca Türklüğü yaşatmak uğruna hayatlarını feda eden kahraman ecdadımızı; FETÖ ve ihanet yoldaşı terör örgütlerinin şehit ettiği kahraman güvenlik güçlerimize, aziz vatandaşlarımıza ve ebediyete intikal eden gazilerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyor, minnet duygularımla yâd ediyorum.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüzün geleceğimiz açısından yeni bir dirilişe vesile olmasını Rabbim’den niyaz ediyorum.

 
13_07_2018_baskan_15_temmuz_demokrasi_ve_milli_birlik_gunu_mesaji
Yazdır
ISPARTA HABER
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
BAŞKAN GÜNAYDIN'DAN 15 TEMMUZ MESAJI
Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden önemli Duyuru!
Isparta’da planlı elektrik kesintileri
ISPARTA'DA GÖLLERİ KORUMAK İÇİN ÖNEMLİ PROJE
Isparta'da Üniversite öğrencisi kaldığı apartta ölü olarak bulundu
Özbekistan heyeti Isparta’da ÖZBEKİSTAN HEYETİ ISPARTA’DA
Isparta merkezli FETÖ operasyonu: 14 tutuklama
“Isparta’da gülden yapılan her türlü üretimi öğrenmek ve bunlarla ilgili bilgi sahibi olmak için geldik”
ISPARTA'DA TRAFİĞE KAPALI YOL UYARISI!
Yaşanabilir şehir sıralaması lideri Isparta’da tüm eksiklikler gideriliyor’
Isparta, Akdeniz Bölgesi kadın sorunlarının tartışıldığı merkez olacak
​ISPARTA HERKESİN HAYRAN OLDUĞU BİR KENT OLACAK
Kurban fiyatları açıklandı 2018
EKOBİR’den sinekle mücadele
ISPARTA TED KOLEJİ REKLAM BANNER
Isparta'da Uyuşturucu satışı yapılan eve polis baskını: 3 gözaltı
ISPARTA'DA 15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ PROGRAMI BELLİ OLDU
DİKKAT! ISPARTA BU YOL TRAFİĞE KAPANACAK!
REKTÖR ÇARIKÇI MÜJDEYİ VERDİ PROGRAM BAŞLIYOR!
Başkan Günaydın ISTEM’de incelemelerde bulundu
Şehidimizin Babası göleti ziyaret etti
Lavanta tarlaları 150 bin ziyaretçi bekliyor
Isparta'da spor salonlarında yaz yoğunluğu
Isparta polisinden alkol uygulaması
Isparta’da planlı elektrik kesintisi
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

En komik halleriyle 'yurdum insanları'En komik halleriyle 'yurdum insanları'
En az yakıt tüketen araçlar 2018En az yakıt tüketen araçlar 2018
ISPARTA GÜL FUARI VE FESTİVALİ 2018ISPARTA GÜL FUARI VE FESTİVALİ 2018
Türkiye’nin ilk Gül Müzesi Isparta'daTürkiye’nin ilk Gül Müzesi Isparta'da
Beyin yakan bulmacalarBeyin yakan bulmacalar
ISPARTA SAN-TEK FUARINDAN ÇOK ÖZEL KARELERISPARTA SAN-TEK FUARINDAN ÇOK ÖZEL KARELER
Atlı timin kadın süvarileriAtlı timin kadın süvarileri
En komik halleriyle 'yurdum insanları'En az yakıt tüketen araçlar 2018ISPARTA GÜL FUARI VE FESTİVALİ 2018Türkiye’nin ilk Gül Müzesi Isparta'daBeyin yakan bulmacalarISPARTA SAN-TEK FUARINDAN ÇOK ÖZEL KARELERAtlı timin kadın süvarileri
ISPARTA GÖZ HASTANESİISPARTA İÇ GİYİMISPARTA PVC BayileriISPARTA OTO EKSPERTİZISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

TARİHİ PINAR PAZARI BU TARİHTE AÇILIYOR!TARİHİ PINAR PAZARI BU TARİHTE AÇILIYOR!10 Temmuz 2018
Anneye 1300 liraAnneye 1300 lira07 Temmuz 2018
DİKKAT! ISPARTA BU YOL TRAFİĞE KAPANACAK!DİKKAT! ISPARTA BU YOL TRAFİĞE KAPANACAK!11 Temmuz 2018
Emekliye 196 lira ek zamEmekliye 196 lira ek zam07 Temmuz 2018
Isparta'da Üniversite öğrencisi kaldığı apartta ölü olarak bulundu Isparta'da Üniversite öğrencisi kaldığı apartta ölü olarak bulundu 13 Temmuz 2018
Erdoğan yeni kabineyi açıkladıErdoğan yeni kabineyi açıkladı09 Temmuz 2018
Isparta’da su kesintisi uyarısı...Isparta’da su kesintisi uyarısı...09 Temmuz 2018
Ev kadınlarına emeklilik fırsatıEv kadınlarına emeklilik fırsatı07 Temmuz 2018
Bakan açıkladı: Ücretleri 5 kat arttıracağız!Bakan açıkladı: Ücretleri 5 kat arttıracağız!08 Temmuz 2018
Kurban fiyatları açıklandı 2018Kurban fiyatları açıklandı 201812 Temmuz 2018
Memura 3 ayrı zamMemura 3 ayrı zam07 Temmuz 2018
Türk Yıldızları’ndan Isparta Yalvaç'ta nefes kesen gösteri Türk Yıldızları’ndan Isparta Yalvaç'ta nefes kesen gösteri 08 Temmuz 2018
ISPARTA'DA 15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ PROGRAMI BELLİ OLDUISPARTA'DA 15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ PROGRAMI BELLİ OLDU11 Temmuz 2018
Eğirdir'e yeni Turizm Danışma Noktası Eğirdir'e yeni Turizm Danışma Noktası 09 Temmuz 2018
Isparta polisinden alkol uygulaması Isparta polisinden alkol uygulaması 11 Temmuz 2018
Babası için okulunu, annesi için de işini bıraktı Babası için okulunu, annesi için de işini bıraktı 13 Temmuz 2018
Yeni kanun hükmünde kararname yayımlandı!Yeni kanun hükmünde kararname yayımlandı!09 Temmuz 2018
Isparta’da 1. Kayısı Festivali düzenlendi Isparta’da 1. Kayısı Festivali düzenlendi 08 Temmuz 2018
Lavanta tarlaları 150 bin ziyaretçi bekliyorLavanta tarlaları 150 bin ziyaretçi bekliyor11 Temmuz 2018
Isparta’da planlı elektrik kesintisiIsparta’da planlı elektrik kesintisi10 Temmuz 2018