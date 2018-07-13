Isparta’da planlı elektrik kesintisi



16 Temmuz 2018 Pazartesi günü, 09.00-18.00 saatleri arasında enerji kesintisi olacaktır. Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş., daha kaliteli ve kesintisiz hizmet vermek amacıyla Büyük Hacılar hat başı çıkışında, yapılacak olan bakım onarım çalışmaları nedeniyle 16 Temmuz 2018 tarihinde, saat 09.00-18.00 arasında, dokuz saat süreyle enerji kesintisi olacağını açıkladı. Söz konusu çalışma nedeniyle Isparta Merkeze bağlı; Büyük Hacılar Köyünde bulunan aboneler ve Büyük hacılar içme suyu, sulama kooperatifi, İl özel İdare çakıl ocağı, Öz Şahin Nakliyat çakıl ocağı ile bu hattan enerji alan özel trafolu müşteriler etkilenecektir. Söz konusu enerji kesintisi, hava muhalefeti ya da başka nedenler söz konusu olmadığı takdirde belirlenecek takvimde gerçekleştirilecek.



Kamuoyuna duyurulur.



Isparta’da planlı elektrik kesintisi



25 Temmuz 2018 Çarşamba ve 26 Temmuz 2018 Perşembe günleri 09.00-17.00 saatleri arasında enerji kesintisi olacaktır. Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş., daha kaliteli ve kesintisiz hizmet vermek amacıyla Yakaören TR-3 ve TR-4 trafoları AG kol çıkışlarında, yapılacak olan bakım onarım çalışmaları nedeniyle, 25 ve 26 Temmuz 2018 tarihlerinde, saat 09:00-17.00 arasında, sekiz saat süreyle enerji kesintisi olacağını açıkladı. Söz konusu çalışma nedeniyle Isparta Merkez Yakaören Köyünde (bir kısmı) bulunan aboneler etkilenecektir. Söz konusu enerji kesintisi, hava muhalefeti ya da başka nedenler söz konusu olmadığı takdirde belirlenecek takvimde gerçekleştirilecek.



Kamuoyuna duyurulur.







