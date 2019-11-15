Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bülteni



İl Jandarma Komutanlığı'nda "Kültür ve Tabiat Varlıkları" Konulu Seminer Düzenlendi…



Isparta İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü İle İl Jandarma Komutanlığı kentin Kültür Varlıklarını korumak ve personeli bu konuda bilinçlendirmek için işbirliği yapıyor. Kültürel varlıkları daha etkin koruyabilmek için il Jandarma Komutanlığı personeline Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması ve kaçakçılığının önlenmesi konusunda İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Isparta Müze ve Yalvaç Müze Müdürlüğü’nden uzman personelleri tarafından Isparta İl Jandarma Komutanlığı toplantı salonunda 14 Kasım 2019 tarihinde seminer verilmiştir.



Seminerde Isparta’nın tarihi, doğal, kültürel ve turistik değerleri ile turizm istatistikleri, Kültür varlıklarının tanımı, bölgede yaşamış uygarlıklar, mevcut eserler, ilgili mevzuat, Kültür ve Tabiat Varlıkları kaçakçılığını etkileyen bölgesel faktörler kurumlar arası işbirliği ve koordinasyon esasları kültür ve tabiat varlığı kaçakçılığının önlenmesinde karşılaşılan bölgesel sorunlar çözüm önerileri ve bölgede bulunan sit alanları ören yerleri höyükler ve Tümülüsler konuları ele alınmış, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat varlıklarının korunması ve kaçakçılığın önlenmesi, görevlerdeki etkinliği artırmak ve kurumlar arası koordinasyonu sağlamak amaçlanmıştır.