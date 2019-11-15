Isparta Ticaret Borsası’nın düzenlediği Göller Bölgesi Yayla Şartlarında Tarım ve Hayvancılık Fuarı’nın 15’incisi Gökkubbe Fuar Merkezi’nde kapılarını ziyaretçilere açtı. 100’e yakın firmanın katıldığı fuarda tarım ve hayvancılık alanında birçok ürünün tanıtımı yapılıyor.Isparta’da 15’incisi düzenlenen fuarın açılış törenine Vali Ömer Seymenoğlu, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Tutar, Isparta Ticaret Borsası Başkanı Ahmet Adar, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.Fuarın açılış konuşmasında, 15’incisi düzenlenen fuarın, tarım kenti olan Isparta’da sektör temsilcilerini bir araya getirmesi bakımından çok önemli olduğunu vurgulayan Vali Seymenoğlu, fuarın tarım alanındaki yeniliklere, üreticilerin daha rahat ulaşabilmesini sağladığını söyledi.Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından stantlar gezildi. Vali Seymenoğlu fuarda organik solucan gübresi stantlarıyla ve il dışından gelen



























