Isparta Tarımının En Prestijli Organizasyonu 15 Yaşında

ÜRÜN TOPRAĞINDA YETİŞİR, BORSASINDA DEĞER BULUR!

Isparta Ticaret Borsamız tarafından düzenlenen 15.Göller Bölgesi Yayla Şartlarında Tarım ve Hayvancılık Fuarının 15’incisi görkemli bir törenle açıldı.Katılımın yoğun olduğu fuar açılış törenine Isparta Valimiz Sayın Ömer SEYMENOĞLU, Belediye Başkanımız Sayın Şükrü BAŞDEĞİRMEN, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa TUTAR, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Osman ŞAHLAN, Bucak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Yalçın MEÇİKOĞLU, Burdur Ticaret Borsası Meclis Başkanı Hikmet ÇANGIR, Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can SELÇUK, Isparta Esnaf ve San. Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ahmet TURAL, İl Emniyet Müdürü, İl jandarma Komutanı, İlçe Belediye Başkanları, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı. Yönetim Kurulu Başkanımızın açılış konuşmasının ardından sırasıyla, Belediye Başkanı Şükrü BAŞDEĞİRMEN ve Isparta Valimiz Ömer SEYMENOĞLU konuşmalarını yaptılar.Törenimizin açılış konuşmasını yapan Başkanımız Ahmet Adar, Kuruluşumuzdan bu yana “Tarımla Sanayileşen Isparta” sloganıyla ilimiz tarım ekonomisini geliştirmek için çalışıyoruz dedi.Başkanımız konuşmasında şunları kaydetti: “Sayın Valim, Sayın Garnizon Komutanım, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Cumhuriyet Başsavcım, Sayın Rektörüm, Sayın İl Jandarma Komutanım, Sayın Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanım, Değerli Oda/Borsa Başkanlarım, Daire Müdürlerim, Kıymetli katılımcılar ve Basın Mensupları,Isparta Ticaret Borsası olarak Isparta’nın ilk ve tek sektörel organizasyonu olan Göller Bölgesi Yayla şartlarında Tarım ve Hayvancılık Fuarı’nın 15’incisini açmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Tam 15 yıldır büyüyerek yolumuza devam eden fuarımız, istikrarıyla İzmir, Adana, Mersin, Manisa gibi illeri geride bırakarak ülkemizin sayılı fuarları arasına girmiştir.Isparta Ticaret Borsası olarak Tarımla Sanayileşen Isparta hedefimiz doğrultusunda çalışmaya devam ediyoruz. Isparta tarımına ve ürünlerine katma değer sağlamak için büyük gayret sarfediyoruz. Ulusal ve uluslararası organizasyonlarda, sosyal medyada ve televizyon programlarında ilimiz ürünlerinin tanıtımını sağlıyoruz.Uzun zamandır Borsamız önderliğinde hazırlanarak yayınlanan Tarım Aktüel ve Tarım Haberleri alanında ülkemizdeki tek örnektir. Son dönemde gelişen gül ve lavanta turizminin mihenk taşı olmuştur. Yine Programımız sayesinde ilimizdeki tüm organizasyonlar ve gelişmeler kamuoyuna aktarılarak geniş kitlelere duyurulmaktadır.İhracat artışı ekonomik büyümemiz için en önemli konumuzdur. Bu amaçla üyelerimizin yurtiçinde ve yurtdışında ikili görüşmelerle dünyaya açılmasına destek olduk ve olmaya devam ediyoruz. Yeni pazarlar bularak ihracatta belli ülkelere bağlı kalmadan ürünlerimizin daha iyi fiyatlarla satılması için uğraşıyoruz.Isparta’nın tarımsal üretimde geldiği seviyeye markalaşma ve katma değerli üretimde de gelmesi için özel çaba sarfediyoruz. Bu alanda faaliyet gösteren girişimlere destek oluyoruz. Yine Borsa olarak son dönemde dünyada talebin arttığı coğrafi işaretleme çalışmalarına hız verdik. İlimizin sembolü; gülden elde edilen en büyük katma değer olan gülyağına Türk Patent ve Marka Kurumundan ‘’Isparta Gülyağı’’ adı ile coğrafi işaret tescili aldık. Bu çalışma gülyağımızın kalitesinin tescil edilmesi ve marka değerinin kaybına engel olunması açısından büyük önem arz etmektedir. Bu kapsamda üreticilere ‘Isparta Gülyağı’ coğrafi işaretini ambalajlarında kullanmaya davet ediyoruz. Gülyağı üreticilerimiz Borsamıza başvurarak Coğrafi İşaret Logosu kullanımı için talepte bulunabilirler.Benzer çalışmaları diğer ürünler için de yürütüyoruz. Bu çalışmaları tüm üreticiler, tüccarlar, kurum ve kuruluşlar olarak sahiplenelim ve destekleyelim ki geçmişte Isparta Halısında yaşadığımız kaybı bundan sonra yaşamayalım.Ürünlerimize katma değer ve pazar kazandırmak için yürüttüğümüz diğer proje ise ‘TÜRİB’ yani Türkiye Ürün İhtisas Borsası. Türkiye’de 53 Ticaret Borsasının kurucu ortağı olduğu Türkiye Ürün İhtisas Borsası’nın ortaklarından biri de Isparta Ticaret Borsası’dır. TÜRİB ile birlikte TMO ve Lisanslı Depoculuk Sistemi entegre hale gelmiştir. Bu sayede üreticimiz ve tüccarımız telefonlarından ve bilgisayarlarından ürünlerini online olarak değerinde alıp satabilme imkanına kavuşmuştur. Depolama ve nakliye maliyetleri en aza inmektedir. İsterse üreticilerimiz ürünlerini en yakın anlaşmalı Lisanslı Depoya teslim ederek karşılığında alacakları Elektronik Ürün Senedini banka yatırım hesaplarında saklayarak istedikleri zaman satışa sunabilecek veya teminat olarak kullanarak bankalardan kredi kullanabilecektir. Ayrıca bu platforma tarım sektörüne yatırım yapmak isteyen bireysel yatırımcılar da üye olabilmektedir. Bireysel yatırımcılarımız nasıl Borsa İstanbul’da hisse senedi alım-satımı yapabiliyorlarsa TÜRİB’de de tarım ürünleri alım satımını online olarak yapabileceklerdir.Bir diğer projemiz ise Borsamız bünyesinde Elektronik Satış Salonu kurulmasıdır. Isparta Ekonomi Kampüsü bünyesinde yer alan yeni hizmet binamızın içinde sektördeki gelişmelere istinaden üyelerimize hizmet vermek üzere tam donanımlı Elektronik Satış Salonu kurulması için çalışıyoruz. Hazırlıklarımız son safhaya gelmiş olup 2020 yılı başında faaliyete geçecektir. Böylece üyelerimiz ilk aşamada hububat ve bakliyat olmak üzere birçok ürünü açık artırma yoluyla elektronik olarak alım-satım imkanına kavuşacaktır. Yine Satış Salonu bünyesinde biraz önce bahsettiğim TÜRİB işlemleri de yapılabilecektir.Hedefimiz ve çalışmalarımız ürünlerimize değer katmaktır.Sağladığımız her fayda ilimiz ve ülkemizin kalkınmasına destek olacaktır.2002 yılında bir panel olarak başlayan Göller Bölgesi Yayla Şartlarında Tarım ve Hayvancılık Fuarı bugün 15 yaşında! Fuarımız Isparta tarımının vitrin organizasyonudur. Her geçen yıl daha da büyüyerek yolumuza devam edeceğiz.Bugün, Göller Bölgesi Yayla Şartlarında Tarım ve Hayvancılık Fuarı Isparta’ya kazandırdığı 35 bin m2’lik modern bir fuar merkezi ile, alan olarak; yeni aktivitelerle de içerik olarak büyümektedir. Bu dönemden başlayarak yeni girişimcilerimize ve üretici birliklerimize fuarımızda daha fazla yer vereceğiz. Ekonomimize ve kalkınmamıza katkı sağlayacak her girişime destek olacağız.Borsa olarak ilimiz tarımsal ticaretini geliştirmek için kurumumuzu yenilemeye ve geliştirmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda il merkezinde ilçelerimizdeki hizmet ağımızı en üst seviyeye çıkardık, ek olarak araçlarımızla mobil hizmet veriyoruz. Geçen seneki fuar açılışında müjdesini verdiğimiz TOBB ve TMO’nun öncülüğünde kurulan Lisanslı Depoculuk A.Ş.’ye de ortaklık talebimiz onaylanmıştır. Bizim üyemiz dünyanın herhangi bir yerindeki bir Borsa üyesinden daha iyi hizmeti almayı hakediyor. Yine bu amaçla şuanki Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Başdeğirmen’in oda başkanlığı döneminde, Isparta’nın girişinde, modern bir bina olan, başta Ticaret ve Sanayi Odamız ve Kalkınma Ajansımız olmak üzere şehrin tüm dinamiklerini biraraya getiren Isparta Ekonomi Kampüsünde 2019 yılı başında hizmet vermeye başladık. Bu projedeki önderliği ve emeği için Belediye Başkanımız sayın Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür ediyoruz.Hedeflerimiz doğrultusunda var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu yolda bize destek olan tüm paydaşlarımıza teşekkür ederim.Fuarımızın başlangıcından bugüne kadar gelen sürecinde desteğini esirgemeyen TOBB Başkanımız sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’na teşekkür ederim.Yine fuar organizasyonu dolayısıyla Detay Fuarcılık firması sahibi Ahmet SIRÇA’ya, fuara ve katılımcılara sağladıkları destek sebebiyle KOSGEB İl Müdürü sayın Yurdun YILDIRIM’a ayrıca teşekkür ederim.15. Fuarımızın açılış töreninde yanımızda olan Sayın Valimize, Sayın Belediye Başkanımıza, Oda ve Borsa Başkanlarımıza ve tüm katılımcılara teşekkür eder, saygılar sunarım” dedi.