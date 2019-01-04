Çünür Mahallesinde Abdülselam Muhammed adlı Suriyeli vatandaşın evinde çıkan yangın evi tamamen küle çevirdi. İHH Isparta Temsilciliği, yangın nedeniyle eşi ve 7 çocuğu İie birlikte kış ortasında sokakta kalan aile için yardım kampanyası başlattı.Önceki gün meydana gelen olayda 9 kişilik Suriye ailenin yaşadığı evde çıkan yangında tamamen yanarak küle döndü. Abdulselam Muhammed adlı Suriyeli vatandaşın Eşi ve 7 çocuğu iie yaşadığı iki katlı evde önceki gün saat 07 00 sıralarında Çünür Mahallesi 5424 Sokak'ta meydana geldi. Bacanın tutuşmasıyla başlayan yangın kısa sürede tüm evi sardı Suriyeli çift hemen çocuklarını uyandırıp evden çıkardı. Çevredekienn haber vermesi üzerine olay yerine Isparta Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipten geldi. İtfaiye ekipleri, 4 araçla yaptığı müdahale ile alevleri, kısa sürede söndürmeyi başardı. Ancak ev tamamen yandı.Yangını üzgün gözlerle İzleyen Suriyeli çift, alevlerin söndürülmesinin ardından küle donen eve girerek, kimliklerim aradı. İtfaiye erlerinin yardımıyla kısmen yanmış kimliklerini bulan Abdülselam ve Halime el Muhammed çifti, çaresizlik içinde yanan evlerine baktı. Evi yanan çifti aynı mahallede oturan Suriyeli aileler teselli etti. Suriyeli ailenin, harabe durumdaki eve bir kaç ay önce yerleştiği öğrenildi. Evde kiracı olarak ikamet eden Abdülselam el Muhammed isimli Suriyeli vatandaş ailesinin durumunun İyi olduğuna şükrettiğini belirtti.İnsanı Yardım Vakfı (İHH) Isparta Temsilciliği daha önce de yardımda bulunduğu ve destek takibinde olan Suriyeli aile için hemen yardım kampanyası başlattı. İl Temsilcisi Osman Akçil, acilen yatak, yorgan karyola gibi ev eşyalarına ihtiyaç duyulduğunu belirterek; 'Elim bir yangın sonucu bu zorlu kış şartlarında sokakta kalan Suriyeli aileye yardım etmek isteyen vatandaşlarımız, başta ev eşyaları olmak üzere maddi ve manevi desteklerin İHH Isparta Temsilciliğimizin bulunduğu Cumhuriyet Caddesindeki Merkezimize getirebilirler." dediKaynak: Isparta İHH