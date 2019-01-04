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Memurların 2019’daki emekli ikramiyeleri belli oldu

Memurların 2019’daki emekli ikramiyeleri belli oldu
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Memurların 2019’daki emekli ikramiyeleri belli oldu
2018’in ikinci yarısındaki enflasyon oranı yüzde 10.19 olurken, emekli memur aylıklarına bu ay yüzde 10.7 oranında zam yapılacak. Yeni zamla birlikte memurların emekli ikramiyeleri de artacak. 25 yıl hizmeti bulunan bir öğretmenin emekli ikramiyesi 84 bin 704 liradan 93 bin 767 liraya çıkacak. Gelecek yıl hangi memur, ne kadar emekli ikramiyesi alacak.
Memurların 2019’daki emekli ikramiyeleri belli oldu

Memur maaşlarına ocak ayında yapılacak yüzde 10.7 oranındaki artış, memur emeklilerine de yansıtılacak. Emekli memur aylıkları ocak ayında yüzde 10.7 oranında artacak. Temmuz ayında ise toplu iş sözleşmesi uyarınca yüzde 5 artışa ilave olarak, ocak-haziran döneminde enflasyonun yüzde 4’ü aşması halinde aradaki fark yansıtılacak. Örneğin, ocak-haziran döneminde enflasyon yüzde 5 olarak gerçekleşirse, memurlara ve emeklilerine temmuz ayında yüzde 6 oranında artış yapılacak.

Bu yıl emekli olacak memurların yılın ilk yarısında alacağı emekli ikramiyesi de yüzde 10.7 artırımlı olarak ödenecek.

DOKTORLARIN YÜZÜ GÜLDÜ

Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberine göre, 2019’un en fazla sevinenleri kamudan emekli olan doktorlar oldu. Temmuz ayında 3 bin 222 lira olan uzman tabip ve pratisyen hekimlerin emekli aylığına, ocakta ilave zam yapılacak. Geçen yılki katsayı üzerinden yapılacak ilave artış uzman tabiplere 2 bin 5, pratisyen hekimlere ise bin 533 TL hesaplanmıştı. Yeni katsayı üzerinden uzman tabiplere 2 bin 220 TL, pratisyen hekimlere de bin 697 TL ilave artış yapılacak. Böylece, bunların yeni yılda emekli aylıkları sırasıyla 5 bin 787 TL ve 5 bin 264 TL olacak. İlave zam, iki meslek grubundan bu yıl emekli olacak kişilerin emekli ikramiyelerine ise yansımayacak.
 
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