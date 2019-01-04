VALİ SEYMENOĞLU GÖNEN İLÇESİNİ ZİYARET ETTİ

İlçe ziyaretlerine devam eden Vali Ömer Seymenoğlu Gönen ilçesinde incelemelerde bulunarak muhtarlar toplantısı düzenledi, Kızılcık ve Senirce köylerini ziyaret etti.

Ziyaretine Gönen Kaymakamlığı’ndaki birimleri gezerek ve çalışanlarla tanışarak başlayan Vali Seymenoğlu ardından Gönen Kaymakam Vekili Okan Leblebicier’den ilçe hakkında brifing aldı. Yapımı tamamlanan yeni Hükümet Konağı’nda incelemelerde bulunan Vali Seymenoğlu ardından Gönen Sağlık Ocağı’nı ve 112 İstasyonu’nu da ziyaret ederek çalışanlara görevlerinde kolaylıklar diledi.

Daha sonra Gönen Belediye Başkanı Ahmet Doğan’ı makamında ziyaret eden Vali Seymenoğlu ilçede sürdürülen çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulundu. Daha sonra Jandarma Komutanlığı’nı ziyaret ederek vatani görevini yapan askerlerle de sohbet etti.

İnceleme ve ziyaretlerinin ardından muhtarlar toplantısına katılmak üzere Gönen Meslek Yüksekokulu’na geçen Vali Seymenoğlu okul bahçesinden karşılaştığı öğrencilerle bir süre sohbet ederek, derslerinde başarılar diledi.

Gönen ilçesinde görev yapan 15 mahalle ve köy muhtarının katıldığı toplantıda tüm muhtarlara söz veren Vali Seymenoğlu iletilen taleplerle ilgili notlar alarak, beraberinde bulunan ilgililere çalışma yapılması talimatı verdi. Toplantıda söz alan muhtarların tamamı, bu güne kadar yapılan tüm hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, köy ve mahallelerine ait yeni talepleri iletme fırsatı buldular. Vali Seymenoğlu sorunlarla ilgili olarak yetkililerden çalışma yapmalarını istedi.

Toplantıdaki konuşmasında Gönen ilçesinin adını geçmişten beri çok sık duyduğunu, bunun da tarihi bir geçmişe sahip Gönen Öğretmen Lisesi’nin başarısından kaynaklandığını aktararak başlayan Vali Seymenoğlu, Gönen Öğretmen Lisesi mezunu birçok arkadaşı olduğunu da sözlerine ekledi.

Gönen ilçesinde görev yapan mahalle ve köy muhtarlarına yönelik sözlerine bağımlıkla mücadele konusuna değinerek devam eden Vali Seymenoğlu, ailelere ve ekonomiye büyük zararları olduğunu söylediği madde bağımlılığı konusunda devletin yaptığı mücadeleye muhtarların ve vatandaşlarında destek vermelerini isteyerek bu konuyu muhtarların her ortamda dile getirmesini iletti. Teknoloji bağımlılığı konusunda da uyarılarda bulunan Vali Seymenoğlu, özellikle çocukların teknolojik imkânları ebeveyn gözetiminde kullanmaları tavsiyesinde bulundu.

Ülke genelinde yürütülen trafik kazalarıyla mücadele konusunda tüm vatandaşların, kamu görevlilerinin yaptığı uygulamalara destek olunmasını isteyen Vali Seymenoğlu, yapılan bilimsel araştırma ve testlerde emniyet kemeri kullanmanın kazalarda meydana gelen yaralanmaları ciddi oranda azalttığını söyleyerek vatandaşların araç içerisinde mutlaka emniyet kemeri kullanması uyarısında bulundu.