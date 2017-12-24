ISPARTA GÜL HAYAT TABLOSU HABERLERİ

Isparta Gül Hayat Tablosu Kültür Oskarlarında

Kültür Oskarları 2018 Yarışmasına Isparta Belediyesi Ahşap Sanat Merkezinin Isparta Gül Hayat Tablosu damga vurdu. Tablo kategorisinde finale yükselirken, jüri tarafından da direkt olarak jüri özel ödülüne layık görüldü

Kaybolmaya yüz tutmuş el sanatlarını tekrar gün ışığına çıkarmak adına Isparta Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın tarafından kurulan ve bugün 32 usta ile çalışmalarını sürdüren Ahşap Sanat Merkezi kent için neler üretebiliriz sloganı ile yola çıkarak “Isparta Gül Hayat Ağacı” olarak adlandırılan eseriyle Isparta’nın gül temasını ahşapla buluşturdu. Tamamının projelendirilmesi Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın’a ait olan Isparta Gül Hayat Tablosu, İstanbul’da gerçekleştirilen 2018 Kültür Oskarları Yarışmasında kategorisinde finale yükseldi. Tablo ayrıca yine jüri tarafından da direkt olarak jüri özel ödülüne layık görüldü.

Isparta Belediyesi 2018 Yılı Kültür Oskarları Yarışmasına ‘‘Isparta Gül Hayat Tablosu’’ eseriyle katıldı ve yarışmanın finalisti olarak direkt finale kalan tek il olma başarısını gösterdi. İstanbul Yaşama Dokunanlar Platformu ve TR Shop AVM iş birliği ile gerçekleştirilen ve yurt genelinden 54 şehrin il kültür ve turizm müdürlükleri ve belediyelerin adayı olarak yarışmaya katılan 178 yarışmacı için düzenlenen 1.etap eleme turu 8 Aralık 2017 Cuma günü akşamında TR Shop Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirildi.

1.ci etap elemede jüri karşısına 49 yarışmacı çıkarak finale kalmak için ter döktü. 1. etap eleme turuna 10 şehir alındı. Jüri değerlendirmesinden sonra Yaşama Dokunanlar Platformu Başkanı Murat Çuhadar elemeyi geçip finale kalanları açıkladı. Isparta Belediyesinin Ahşap Sanat Merkezinde yapımı gerçekleştirilen Isparta Gül Hayat Tablosu finale ismini yazdırdı. Büyük beğeni toplayan tablo jüri tarafından direkt olarak jüri özel ödülüne layık görüldü. Finale çıkan eserlerin dereceleri düzenlenecek gala ve ödül töreninde açıklanacak.

Hem finale kalan, hem de jüri özel ödülüne layık görülen tablo ile ilgili açıklamalarda bulunan Isparta Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın, Isparta’nın tanıtımına katkıda bulunmak, sanatsal yönden şehri simgelemesi amacıyla yapılmış bir tablo olduğunu söyledi. Isparta Gül Hayat Tablosunun 54 ilden 178 ürün arasında hem finale, hem de jüri özel ödülüne aday gösterilmesinden dolayı duydukları memnuniyetini dile getiren Başkan Günaydın, “Yarışmaya Isparta’mızı temsil amacıyla belediyemizin Ahşap Sanat Merkezinde yapılan Isparta Gül Hayat Tablosuyla katıldık ve hem finale hem de jüri tarafından jüri özel ödülüne layık görüldük. Tablomuzu şehrimizi temsil etmesi için yapmıştık ve şimdiden o düşüncemizin gerçekleşmiş olması bizleri sevindirdi. Tablomuz yeni müzemize yerleştirilecek ve ebedi olarak kentimizi temsil edecektir. Bu güzelliği belediyemizin Ahşap Sanat Merkezi yaptı, daha nice güzellikler getirsin. Şehrimizin tanıtımı amacıyla bunun başlangıcı ortaya çıktı” dedi.

İŞTE O TABLONUN ÖZELLİKLERİ

“Isparta Gül Hayat Tablosu” ile Isparta’nın gül teması ahşapla buluşturuldu.

Isparta Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın’ın tasarımı ile 175cm X 247cm ebadındaki tablo tek bir ıhlamur ağacından olup ahşap sanat merkezinde tamamı el işçiliği ile yapıldı.

Eserin gövde kısmında Isparta gülleri, stilize edilmiş bülbüller, arılar ve kelebekler, kök zemini kısmında ise Türklerin ilk yazılarından günümüze kadar kullanılan TÜRKİ (RUNİK) Arabi ve Latin harfleri, kökler üzerinde ise Türkmen Boylarında kullanılan kilim motifleri işlendi.

Çerçeve kısmında yine Isparta’ya özgü halı dokuyan kadın motifi uygulandı. Gül güzelliği hayatı ve ruhu, kelebekler özgürlüğü, arılar ilhamı, bülbüller aşkı ve özlemi sembolize ediyor.

Isparta’nın en temel ve bilinen ürünün sembolü olan gül, burada tarihi derinlik, günlük habitattaki geleceğe dair umutlar ortaya çıkarılan yeteneklerde kullanılarak tablolaştırılmıştır.

“Isparta Gül Hayat” tablosu geçmişten geleceğe maddi ve manevi değerlerimize atıflar yapılarak tasarlanmış ve Isparta Belediyesi Ahşap Sanat Merkezinde uygulamalı olarak 9 aylık sürede gerçekleştirilmiştir.



















