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ISPARTA ENERJİ HABERLERİ

ISPARTA ENERJİ HABERLERİ
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böcüzade

YÜZDE 20 ENERJİ TASARRUFU SAĞLANDI

Isparta Belediyesi, Eğirdir İçme Suyu Pompa İstasyonunda revize çalışması gerçekleştiriyor. Son olarak 1.3 milyon liralık yatırım gerçekleştiren ve pompa motorlarını yenileyen Isparta Belediyesi bu sayede yüzde 20 oranında enerji tasarrufu sağlarken, yine saniyede 700 litre olan su basma kapasitesini de 1080 litreye çıkarmış oluyor. 1 yılda yatırım maliyetini karşılayacak olan yenileme ile birlikte ayrıca şehrin nüfusunun artmasında da zorluk yaşanmamış olacak.

Eğirdir İçme Suyu Pompa İstasyonundaki çalışmaları yerinde inceleyen Isparta Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın, yenileme ile birlikte yıpranmış aynı zamanda da enerji sarfiyatı yeni sisteme göre daha fazla olan eski pompaların yenileriyle değiştirildiğini söyledi. Böylece önümüzdeki süreçte de anlık bozulmalardan kaynaklı su kesintilerinin de önüne geçmiş olduklarını belirten Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, kullanılan teknolojinin de tamamen Türk malı olduğuna dikkat çekti.

Isparta’nın yıllık su ihtiyacının yaklaşık 20 milyon metreküp olduğunu dile getiren Başkan Günaydın, bunun yüzde 65’lik kısmının Eğirdir Gölünden, yüzde 20’sinin tabi kaynaklardan ve yüzde 15’lik diliminin de Darıderesi Göletinden karşılandığını kaydetti. Darıderesi 2 Göletinin yapım çalışmalarının devam ettiğini, Darıderesi 1 Göletinden 3 milyon metreküp su alınabildiğini belirten Günaydın, sulama için yapılmış olan Darıderesi 1 Göletinin içme suyu olarak kullanıldığını ancak içerisindeki dolgu yükseldiği için 8 milyon metreküplük barajdan 3 milyon metreküp alınabildiğini dile getirdi. Günaydın, Darıderesi 2 Göletinin yapımının sürdüğünü anlatarak, “Darıderesi 1 barajımızın da 8 milyon metreküpten 3 milyon metreküpe düşmesi demek tabanının dolgu demektir. 2 barajı yapıldığında birin tabanı temizlenebiliyor” dedi.

Andık Deresine baraj yapılabilmesi için zemin etütlerinin yapıldığını da hatırlatan Günaydın, “Andık Deresi de yapılırsa, Eğirdir’den daha az su almayı düşünüyoruz. Asıl 1300 rakıma sahip Aksu’dan suyu getirebilirsek, Isparta’nın rakımı 1035. Kendi zaviyesiyle Aksu’dan da su almamız mümkün olacak. Buda 42 km’lik bir mesafede. Bunun üzerinde de duruyoruz. Şehri ileriye yönelik emniyete alabilmek için zaman içerisinde bunu da getirmeyi düşünüyoruz. Eğirdir’den de su almayı düşünmüyoruz, çünkü Eğirdir Gölünün çevresinin tamamı zirai ilaçlamadan etkileniyor. Akdağ’dan da bir su getirmiştik, oradan da getirdiğimiz suyu paça ile şehrimize veriyoruz. Biz en iyi sağlıklı suyu Isparta’mıza içiriyoruz. Eğirdir tesislerimizin de motorlarını da değiştiriyoruz. Bu basıncı bozmadan, suları kesmeden bu motorlarımızı değiştiriyoruz. Bizim için su çok önemli. İleriye yönelik olarak da burayı yedeğe almak istiyoruz. Burası bir nimettir. Ancak Eğirdir Gölünün mutlaka olumsuzlukları üzerinde durulmalı ve çalışılmalıdır. Geleceği de göz önüne alarak yeni projeler üretiyoruz. Şehrin geleceği için Aksu projesi de yapılmalı. Isparta bir gün bir milyon nüfusa ulaşacak. İşte barajlarda yetmeyecek ondan dolayı Aksu’yu da devreye sokmak zorundayız. Bunun üzerinde de çalışmalarımız devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanımız ve DSİ’mizle de bu konuyu görüşüyoruz. Bir milyon nüfusa da ulaşsak bunu sağlamamız lazım. Çünkü Türkiye’de su kaynakları problem olmaya başladı. Barajlarımız yağmur suyu ile doluyor, yağmur yağmadığı zaman sorun yaşanıyor. Yine kritik duruma düşeriz, o yüzden bu yedeği kaybetmemiz gerek, hiçbir zaman sigortamızı bozmamamız lazım. İşte buradaki çalışmanın anlamı budur. Yapılan çalışmaların Isparta’mıza hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.



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