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Isparta Gökçay ve Ayazmana’ya yeni parklar yapılıyor

Isparta Gökçay ve Ayazmana’ya yeni parklar yapılıyor
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  - Isparta Gökçay ve Ayazmana’ya modern çocuk parkı yapılıyor   
 
Isparta Belediyesi Gökçay ve Ayazmana’da bulunan çocuk oyun alanlarını günün şartlarına uygun olarak yenileniyor. Gökçay’da 2 bin 800 metrekare, Ayazmana’da ise 4 bin metrekarelik alanda bulunan park alanlarında normal ve engelsiz çocuk alanları, yeni nesil fitness aletleri de bulunacak.  
  Isparta Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Gökçay’da bulunan çocuk oyun alanında söküm çalışmaları başlatıldı. 1,5 ay içerisinde yenileriyle değiştirilecek olan park alanında incelemelerde bulunan Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, şehri bir bütün olarak ele aldıklarını Gökçay’dan, Ayazmana’ya, Dere’den, Davraz Mahallesine bütün parkların aynı anda yenilendiğini ve oyun alanları oluşturulduğunu söyledi. 
 
“Bütün oyun alanlarımız yenileniyor” 
 Yusuf Ziya Günaydın, tüm mahallelerdeki çocukların oyun alanlarının modern hale getirilmesi çalışmalarının devam ettiğini, bunun yanı sıra Ayazmana ve Gökçay’daki park alanlarının da yenilenmesine başlandığını kaydetti. 27 parkta yenileme çalışmalarının yapıldığını, 17 yeni park yapıldığını kaydeden Başkan Günaydın, “Gökçay’da 2 bin 800 metrekarelik bir alan tamamen yenileniyor, bu 3 bin 500 metreye çıkıyor. Buradan çıkan oyun guruplarımızı da yenileyerek diğer parklarımıza kaydırıyoruz. Bununla birlikte Ayazmana Parkımız var. Uzun süre önce yapılmış bir parktır. Teknik, teknoloji ve malzeme bakımından değişiklikler oldu. Çocuklarımızın daha iyi kullanabilmesi açısından yenileriyle değiştiriyoruz. 4 bin metrekarede Ayazmana Parkımızda da değişikliğe gidiyoruz. Davraz’dan, Dere Mahallesine kadar bütün oyun alanlarımız yenileniyor. Daha önce de 27 parkımızın yenilendiğini, 17 parkımızın da yeniden sıfırdan yapılan parklarımızın olduğunu aktarmıştım. Şehirde bunu bürüt olarak ele aldığımızı kaydetmiştim. Ayazmana ve Gökçay’daki iki büyük parkımıza bir yenilik daha katıyoruz” dedi. 
 
 “Çalışmalarımızı tüm parklarımızda aynı anda yapıyoruz” 
  Başkan Günaydın, yapılan çalışmaların tüm parklarda eş zamanlı olduğunu belirterek, “Ayazmana ve Gökçay’da engelli çocuklarımızın da kullanabilmeleri amacıyla gerek çocuk oyun alanları gerekse fitness spor aletleri konuyor. Çocuklarımız engelli araçlarıyla gelerek, araçlarıyla birlikte bu parkı kullanabilecek. Tüm çocuklarımız düşünüldü. Gökçay’daki parkımızın söküm çalışmaları başlatıldı. Parkımız en modern bir oyuncak guruplarıyla yenileniyor. Bu çalışmalarımızı tüm parklarımızda aynı anda yapıyoruz. Özelliğimiz tüm şehrimizi ve parklarımızı bürüt olarak planlamaktan geçiyor. Parkımızın yenileme çalışmalarını 1,5 ay içerisinde bitiriyoruz. Şimdiden çocuklarımıza güle güle kullanmaları temennisinde bulunuyorum” ifadelerini kullandı. 
 
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İHA
                                         
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