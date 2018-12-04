“Metruk binaları ortadan kaldırmak zorundayız”

“Trafik kurallarına uyalım”

"Gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşalım”

- Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, uyuşturucu bağımlılığı ile mücadelede alınacak önlemlere dikkat çekerek, “Metruk binalar uyuşturucu bağımlılarının sıklıkla kullandığı, geceyi geçirdikleri yerler. O yüzden bunlarla mücadele etmek ve bu tür yapıları ortadan kaldırmak zorundayız. Bina sahipleriyle konuşacağız onları da ikna ederek ve gerekli kanunu uygulayarak bu binaları yıkacağız. Çünkü şehirlerde bu tür binalar suç işlenen yerler haline dönüşüyor” dedi.Isparta’da Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında merkez mahalle ve köy muhtarlarının katıldığı bir toplantı düzenlendi. Toplantıda muhtarlardan talep ve önerileri alınırken aynı zamanda Vali Seymenoğlu tarafından gündemde olan bazı konularla ilgili değerlendirmeler yapıldı.Mahalle ve köy muhtarlarının katıldığı toplantıda açıklamalarda bulunan Vali Seymenoğlu, muhtarlarla devamlı görüşeceklerini belirterek, niyetlerinin vatandaşların taleplerini en kısa zamanda ve en adil bir şekilde çözmek olduğunu söyledi. Uyuşturucu bağımlılığı ve telefon dolandırıcılığı hakkındaki uyarılarını yineleyen Seymenoğlu, bu konularda muhtarların ve vatandaşların duyarlı olmalarını söyleyerek, herhangi bir şüpheli durumda vakit kaybetmeden Emniyet ve Jandarma birimleriyle irtibata geçilmesini istedi.Vali Seymenoğlu, “Metruk binalar uyuşturucu bağımlılarının sıklıkla kullandığı, geceyi geçirdikleri yerler. O yüzden bunlarla mücadele etmek ve bu tür yapıları ortadan kaldırmak zorundayız. Bina sahipleriyle konuşacağız onları da ikna ederek ve gerekli kanunu uygulayarak bu binaları yıkacağız. Çünkü şehirlerde bu tür binalar suç işlenen yerler haline dönüşüyor” dedi.Vali Seymenoğlu muhtarlara yatığı açıklamada ayrıca vatandaşların trafik kurallarına uymasının önemine değinerek, “Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü, biliyorsunuz bazı engeller sonradan oluyor ve bunun büyük bir çoğunluğu da maalesef trafik kazalarından kaynaklanıyor. O yüzden bilinçli olmamız lazım, trafik kazaları sonucunda meydana gelen ölümleri ve yaralanmaları en aza indirmemiz lazım, bunu yapabilmek için de trafik denetimleri yapılmak zorunda. Lütfen vatandaşlarımızı trafik kurallarına uymaları konusunda uyaralım” diye konuştu.Açıklamasında son olarak muhtarlardan gerçek anlamda ihtiyaç sahibi vatandaşların iyi tespit edilmesini isteyen Vali Seymenoğlu, “En azından gerçek ihtiyaç sahiplerine daha sık yardım yapma imkânına ulaşmış oluruz. İşini takip edemeyen ihtiyaç sahiplerine veya sizlere ulaşma imkânı olmayan vatandaşlarımıza öncülük ederek onlara yardımcı olalım” ifadelerini kullandı.İHA