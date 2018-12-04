ISPARTA BALIKÇI

TÜİK son rakamları açıkladı Isparta Antalya Burdur

TÜİK son rakamları açıkladı Isparta Antalya Burdur
ISPARTA
G.Tarihi: 04.12.2018 12:54
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  - Antalya araç sayısında 4'üncü sırada   
 
 Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı 2018 yılı Ekim ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerine göre, Antalya'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 1 milyon 55 bin 487 oldu.   
 TÜİK '2018 Yılı Ekim Ayı Motorlu Kara Taşıtları' istatistiklerini açıkladı. İstatistiklere göre, ülkemizde Ekim ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 22 milyon 818 bin 544 adet taşıtın yüzde 54,2'sini otomobil, yüzde 16,4'ünü kamyonet, yüzde 14,1'ini motosiklet, yüzde 8,2'sini traktör, yüzde 3,7'sini kamyon, yüzde 2,1'ini minibüs, yüzde 1'ini otobüs, yüzde 0,3'ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. 
  
 Antalya motosiklet sayısında 2’inci sırada 
 Antalya’da Ekim ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 1 milyon 55 bin 487 taşıtın yüzde 47’sini otomobil, yüzde 26,4'ünü motosiklet, yüzde 17,2’sini kamyonet, yüzde 4,6’sını traktör, yüzde 2,2’sini kamyon, yüzde 1,4’ünü minibüs, yüzde 1’ini otobüs, yüzde 0,2’sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. 
 Antalya’da trafiğe kayıtlı araç sayısı Ekim ayı sonu itibarıyla 1 milyon 55 bin 487 ile İstanbul, Ankara ve İzmir’den sonra 4. sırada yer aldı. Ayrıca Antalya 278 bin 262 motosiklet sayısı ile 308 bin 839 olan İstanbul ilinden sonra 2. sırada yer aldı. 
 
 Isparta 29'uncu sırada 
 Isparta’da Ekim ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 175 bin 401 adet taşıtın yüzde 46,3'ünü otomobil, yüzde 21,5’ini motosiklet, yüzde 14,2’sini kamyonet, yüzde 12,8’ini traktör, yüzde 2,6’sını kamyon, yüzde 1,4’ünü minibüs, yüzde 0,8’ini otobüs, yüzde 0,2’sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Isparta’da trafiğe kayıtlı araç sayısı Ekim ayı sonu itibarıyla 175 bin 401 ile 29. sırada yer aldı. 
 
 Burdur 37'inci sırada 
 Burdur’da Ekim ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 134 bin 744 adet taşıtın yüzde 40,9'unu otomobil, yüzde 24,9'unu motosiklet, yüzde 16,5’ini traktör, yüzde 11,6’sını kamyonet, yüzde 4,3’ünü kamyon, yüzde 1’ini minibüs, yüzde 0,7’sini otobüs, yüzde 0,2’sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.  Burdur’da trafiğe kayıtlı araç sayısı Ekim ayı sonu itibarıyla 134 bin 744 ile 37. sırada yer aldı. 

İHA                 
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