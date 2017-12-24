ISPARTA 'ELİZİ BİR MARKADIR' HABERLERİ

Isparta Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın, belediyenin ISMEK Biriminde görev yapan bayanların kaybolan el sanatlarının tekrar günümüze geri kazandırılması maksadıyla el emeği göz nuru ile işlediği dekorasyon, ev tekstili ve çeyizlik eşyaların satışının gerçekleştirildiği Elizi Mağazasını ziyaret etti. Yeni yıla özel kırmızı etiketli ürünlerde indirime gittiklerini dile getiren Başkan Günaydın, “Elizi bir markadır. Titiz, dikkatli ve hassas davranıyoruz. Bugüne kadar yaptığımız çalışmaları vitrine yansıttık, burada durmak yok daha da ilerleterek Elizi Mağazasını İstanbul’a da açacağız” dedi.Isparta Belediyesi olarak Elizi Mağazasını kurduklarını sanatsal, dokuma ve işleme boyutunu üst seviyelere çıkardıklarını dile getiren Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın, ‘Sanatsal ürünlerin satış mağazası doğmuştur, aynı zamanda kaybolan sanatları vitrine getirmiştir’ dedi. Kaybolan Anadolu etnografyasının ortaya çıkarıldığını, tamamı el emeği, göz nuru ile hazırlanan ürünlerin her alanda, her yapıda kullanılabileceğini aktaran Başkan Günaydın, “Tamamı ipek kumaş üzerine ipek iplikle yapılan eserlerimiz var. Buna benzer bir yer Türkiye’de yok, bunu biz bir belediye olarak başardık ve bir markaya geçtik. Elizi bir markadır. Fantezi, güzel ürünleri bir araya getirip, kombin yaparak Isparta’mızın önemli bir caddesi olan Mimar Sinan Caddesinde açtık. Marka oluşturmak çok uzun bir süreç alabilir ancak biz bu markayı 7 yıl içerisinde oluşturmuş olduk. Kaybolan sanatlarımızı geri getiriyoruz, makine olayını biz burada kullanmıyoruz” dedi.Elizi Mağazasında yılbaşına özel bir düzenleme yapıldığını söyleyen Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, “Isparta’nın ve Türkiye’nin anlam ve etnografyası bakımından tek mağazadır. İleri noktada bir yere gitmek istiyoruz. Daha öncede belirttiğim gibi en az bir yıl sonra, yeni gelişimler de yaparak bu mağazamızı İstanbul’da açmak istiyoruz. Titiz, dikkatli ve hassas davranıyoruz. Bugüne kadar yaptığımız çalışmaları vitrine yansıttık, burada durmak yok daha da ilerleterek Elizi Mağazasını İstanbul’a açacağız. Bu güzel, hassas, kaliteli, heyecanlı, duygulu, özellikli bir mağazayı Isparta Belediyesi açmayı başarmıştır. Yapılan çalışmaların hayırlı olmasını diliyorum” görüşlerinde bulundu.