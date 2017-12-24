ISPARTA BAROSU HABERLERİ

Avukatlık stajını bitirerek ruhsat almaya hak kazanan Av.Muhammed Üsame Çelik ve Av.Abdullah Murat Gür'e Baro İdari Binamız,Av.Fatma Sevük Konferans Salonunda düzenlenen törenle yemin ederek ruhsatınlarını teslim ettik.Baro üyesi meslektaşlarımız, Avukat stajyerlerimiz ve ruhsat alan Avukatlarımızın ailelerinin katılımı ile gerçekleşen törende Av.Muhammed Üsame Çelik'e cübbesini yanında staj yaptığı Önceki Dönem Baro Başkanlarımızdan Av.Faik Yıldız tarafından giydirilerek ruhsatı gururla takdim edildi. Cmk sertifikası meslektaşımız Av.Aslı Bildiren tarafından takdim edildi. Av.Abdullah Murat Gür'e cübbesini meslektaşımız Av.Lütfi Kürkçü tarafından giydirilerek ruhsatı gururla takdim edildi. CMK sertifikasını yine meslektaşımız Av.Lütfi Kürkçü tarafından takdim edildi.Mesleğe yeni adım atan meslektaşlarımıza başarılı, uzun bir meslek hayatı diliyor tebrik ediyoruz.