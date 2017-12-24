ISPARTA HABERLERİ

5. İş Fikri Yarışması'nda SDÜ'den İki Önemli Derece

Antalya Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (ANSİAD) ''15. Girişimcilik Günleri'' etkinlikleri kapsamında düzenlediği 5. İş Fikri Proje Yarışması’nın Önlisans ve Lisans Kategorisi’nde SDÜ öğrencisi Emre Akgül birinci, Bahattin Düzenli ikinci olmayı başardı.

ANSİAD 15. Girişimcilik Günleri etkinlikleri kapsamında açtığı 5. İş Fikri Yarışması sonuçlandı. SDÜ öğrencileri 2016'da elde ettiği Kategori Şampiyonluğu ve ikincilik derecelerini bu yıl da tekrarlamayı başardı. Bu bağlamda Önlisans ve Lisans Kategorisi'nde şampiyonluk ve ikincilik derecesi yine SDÜ öğrencilerinin oldu.

Önlisans ve Lisans Kategorisi'nde SDÜ öğrencisi Emre Akgül ''Elektrostatik Egzos Emisyon Filtresi'' iş fikriyle Kategori Şampiyonu oldu. İkincilik derecesini ise SDÜ öğrencisi Bahattin Düzenli ''Motosiklet Kazalarında 112 Acil Servis'e Haber Veren Yeni Nesil Motosiklet Kaskları'' başlıklı eseri ile kazandı. Yarışma sonucunda Kategori Şampiyonu'na 30 gram altın ve Antalya Teknokenti'nde 1 yıllık ücretsiz çalışma mekânı hediye edildi. 2'nci olan eser sahibine ise 20 gram altın armağan edildi. Ayrıca; Kategori birincisine İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Çekirdek Erken Aşama Kuluçka Merkezi ziyaretine katılım imkânı verildi.