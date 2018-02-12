Türkiye genelinde başlatılan ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen okuma - şazma seferberliği çalışmaları kapsamında bilgi veren Isparta Eğirdir Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ali Şanal, "Okuma-yazma bilmeyenler en yakındaki kuruma başvursun" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından canlı yayında başlatılan ve Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen okur-yazarlık seferberliği için Isparta Eğirdir Halk Eğitimi Merkezi'nde de çalışmalar başladı.Seferberlik hakkında bilgi veren Eğirdir Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ali Şanal, okur-yazarlık seferberliği çalışmalarının ilk döneminin 5 Şubat-15 Mayıs 2018 tarihleri arasını kapsayacağını ve bu çerçevede ilk olarak 19 Şubat'a kadar Halk Eğitim Merkezi tarafından ilçedeki tüm köy ve mahallelerde okuma-yazma bilmeyenlerin tespiti için gerekli tarama çalışmalarının başlatıldığını söyledi.Seferberliğin ilk döneminin 5 Şubat-15 Mayıs tarihlerini kapsayacağını ve kursların en genç 5 Mart´ta başlatılacağını bildiren Halk Eğitim Merkezi Müdürü Şanal, bu kapsamda açılacak okuma-yazma kurslarında halk eğitim merkezleri ve ilkokul sınıf öğretmenlerinin görevlendirileceğini dile getirdi.Şanal, başvuruların yine halk eğitim merkezleri ve okullara yapılacağını dile getirerek, Bakanlığın hazırladığı, Talim ve Terbiye Kurulunun onayından geçen yeni eğitim programının uygulanacağını ifade etti.Müdür Şanal ayrıca eğitimler kapsamında hazırlanan öğretim materyallerinin de kursiyerlere ücretsiz dağıtılacağının altını çizdi."Okuma-yazma bilmeyenler en yakındaki kuruma başvursun"Okuma-yazma bilmeyen her vatandaşın en kısa zamanda Halk Eğitim Merkezi veya yakın bölgelerdeki okullara başvurmaları gerektiğinin altını çizen Şanal, "Bakanlığımızca, okuma-yazma kurslarına katılmakta ve devam etmekte zorluk yaşayanların önündeki engelleri kaldırmaya yönelik kampanyaya destek veren kurum, kuruluşlar ve gönüllüler ile mahallinde çözüm üretilmesi sağlanacak. Seferberlik kapsamında okuma yazma bilmeyen vatandaşların birinci kademe yetişkin okuma yazma kurslarına katılmaları sağlanarak okuryazar hale getirilmesi ve ilkokul düzeyinde öğrenim görmelerini sağlayacak ikinci kademe yetişkin okuma yazma kurslarına yönlendirilmeleri amaçlanmaktadır" ifadelerini kullandı.ISPARTA (İHA)