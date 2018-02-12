Türkiye Motosiklet Federasyonu koordinesinde Isparta’da çok sayıda motosiklet tutkununun katıldığı Şehitlere Saygı Korteji etkinlikleri kapsamında sürücüler, saygı duruşu ve İstiklal Marşı söyledikten sonra dualar etti.Türkiye Motosiklet Federasyonu önderliğinde ülke genelinde eş zamanlı olarak düzenlenen Şehitlere Saygı korteji Isparta’da da farklı topluluk ve kulüpler ile bireysel katılımcıların katılımıyla gerçekleştirildi.Isparta Tren Garı önündeki alanda toplanan motosiklet tutkunları, İstasyon Caddesi’ni takiben Hükümet Caddesi’ne kadar kortej yaparak, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda şehitler için saygı duruşunda bulundu.Grubun İstiklal Marşı söyledikten sonra dualar ettiği Şehitlere Saygı Korteji etkinliğine, çevrede bulunan vatandaşlar da eşlik etti.Düzenlenen etkinlik ile ilgili grup adına görüşlerini paylaşan Isparta Racing Kulübü Başkanı Sedat Karaçay, “Çağrımıza cevapsız kalmayıp, buraya gelen tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum. Düzenlenen kortejimiz, Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından tüm Türkiye’de eş zamanlı yapılan bir oluşumdu. Çeşitli gruplar, kulüpler ve bireysel sürücüler ile 2 tekere gönül veren Isparta’daki dostlarımız katıldı. Arkadaşlarımız sağ olsunlar, bizi kırmadan buraya kadar geldiler. Şehitlerimizin anısına bir kortej düzenledik. Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızı okuduktan sonra dualar edildi. Ülkemizin, içinde bulunduğu bu durumdan daha fazla şehitlerimiz olmadan yaşanmaya devam edilmesini istiyoruz. Mücadelemiz tamamen vatanımız için, iki tekere gönül vermiş dostlarımızın Milli duygularını kabartabilmek ve farkındalık oluşturmak için böyle bir girişimde bulunduk. İnşallah, arkadaşlarımız da yapılan bu etkinlik sonunda mutlu olmuşlardır” diye konuştu.Öte yandan, kortejin ardından Hükumet caddesi üzerinde motosikletlerini bir süre park halinde bırakan iki teker tutkunları, çektikleri videolarla klip hazırladılar.ISPARTA (İHA)