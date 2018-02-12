Isparta’da polisin yol kontrolünde şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada eroin ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, kent merkezindeki Fatih Mahallesi’nde devriye görevi yürüten polis ekipleri, şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araç içerisindeki M.A.Ö. isimli şahıs ile birlikte 2,2 gram eroin maddesi bulan polis ekipleri, şüpheliyi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette ifadesi alınan M.A.Ö.’nün, ‘Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak’ suçlarından işlem yapıldıktan sonra adli makamlara sevk edildiği öğrenildi.ISPARTA (İHA)