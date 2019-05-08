"12. Mezuniyet Defilesi" Büyük Beğeni Topladı

Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü tarafından hazırlanan “12. Mezuniyet Defilesi” beğeniye sunuldu. Prof. Dr. M. Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezi’nde katılımcıların karşısına çıkan öğrenciler, tasarladıkları kostümlerle büyük beğeni topladı.Defile öncesinde GSF Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Kenan Saatçıoğlu, defile hakkında genel bilgi verdi. Daha sonra Tekstil ve Moda Tasarımı Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Özgün Can, öğrencilik dönemlerinin yanında mezun olduktan sonra da öğrencilerin yanında olduklarını belirtti.GSF Dekanı Prof. Dr. Bilge Hürmüzlü Kortholt’un önümüzdeki ay mezun olacak öğrencilere yönelik yaptığı konuşmanın ardından defile başladı.Defile, 14 öğrencinin kendi seçtikleri bir konu hakkında 14 farklı kreasyonun sunulmasıyla oluşturuldu.SDÜ