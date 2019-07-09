DİŞ HEKİMLİĞİ ÇITAYI YÜKSELTTİ

Isparta'da diş hekimliği fakültesinde yetişen hekimlerimiz parmakla gösteriliyor,dünya sıralamarında üst seviyelerde yer alıyor.

SDÜ Diş Hekimliği Alanında Dünya Üniversiteleri Arasında En İyi 250’nci Üniversite

Süleyman Demirel Üniversitesi, dünya üniversiteleri sıralamasında büyük bir başarı elde ederek Diş Hekimliği alanında dünyadaki 250’nci üniversite olmayı başardı.Orta Doğu Teknik Üniversitesi Enformatik Enstitüsü bünyesinde kurulan Araştırma Laboratuvarı (University Ranking by Academic Performance-URAP), hazırladığı 2018-2019 Akademik Yıl dünya Genel ve Alan sıralamaları açıklandı. URAP raporuna göre; “Doğa Bilimleri”, “Mühendislik”, “Yaşam Bilimleri”, “Tıp Bilimleri” ve “Sosyal Bilimler” alanındaki 54 konudaki üniversitelerin sıralamasının yer aldığı Dünya Üniversitelerinin Akademik Sıralamasında (ARWU) üniversitemiz, Diş Hekimliği alanında 250’nci sırada gösterildi.Toplamda 4000'den fazla üniversitenin yer aldığı sıralamaya ilişkin değerlendirmede bulunan Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Timuçin Baykul, “Bizi cesaretlendiren ve teşvik eden bir sıralama sonucu. Akademik ve bilimsel verilerle yapılan bu değerlendirme, öğretim üyesi arkadaşlarımızın özverili ve nitelikli çalışmalarının eseridir. Tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Önümüzdeki yıllarda çok daha iyi yerlere geleceğimize inanıyorum. Bunun için var gücümüzle çalışacağız.” ifadelerine yer verdi.*URAP alan sıralamasının temel amacı; Türk ve dünya üniversitelerinin akademik performansları hakkında, kamuoyunu bilgilendirmektir.