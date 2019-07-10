ISPARTA İŞKUR DUYURU METNİ

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GRUP KATİLİ

MCI

SAYISI KATILIMCININ E- DEVLET ÜZERİNDEN BAŞVURU BAŞLAMA - BİTİŞ TARİHLERİ KATILIMCI MÜLAKAT /SEÇME TARİHİ - SAATİ MÜLAKAT YERİ PROGRAM

BAŞLAMA

TARİHİ PROGRAM

BİTİŞ

TARİHİ i 25 09.07.2019.18.07.2019 22.07.2019-saat: 09:30 İsparta Çalışma ve İş Kurumu İS Müdürlüğü 24.07.2019 27.07.2019

KATILMA ŞARTLARI

Girişimcilik eğitim programına katılmak için; a- Kuruma kayıtlı olmak,

İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmış olmak, Programdan yararlanacaklar, yapılacak değerlendirme sonuçlarına göre programa katılabilirler. İşsizlik ödeneği alan kişiler de katılımcı olabilirler.

İl Müdürlüğümüz ile Robotik ve Eğitim Derneği işbirliğinde, kişilerin kendi işlerini kurmaya yardımcı olmak amacıyla Sanayi Mahallesi 148. Cad. No:26 İsparta Merkez’de 25 kişi olmak üzere Temel Seviye Girişimcilik eğitimi düzenlenecektir.Eğitime katılmak isteyen kişilerin aşağıda belirtilen tarihlerde E-Devlet sistemi üzerinden KOSGEB’e başvuru yapmaları gerekmektedir. Son başvuru tarihi, başvurmak istediğiniz eğitimin başlangıç tarihi itibariyle 5 gün öncesine gelen tarihtir. Aksi durumda başvurular geçersiz sayılacaktır. Program ile ilgili başvuracak kişilerin son başvuru tarihinden önce İl Müdürlüğümüze gelerek veyainternet adresinden iş arayan kaydı yaptırmaları ve mülakat için belirtilen tarih, yer ve saatte hazır bulunmaları gerekmektedir.Eğitim Yeri: Robotik ve Eğitim Derneği, Sanayi Mahallesi 148. Cad. No:26 - ISPARTAb- 18 yaşını tamamlamış olmak,c- Aynı modülü daha önce tamamlamamış olmak,Kamuoyuna önemle duyurur.İSPARTA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ