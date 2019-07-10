İl Müdürlüğümüz ile Robotik ve Eğitim Derneği işbirliğinde, kişilerin kendi işlerini kurmaya yardımcı olmak amacıyla Sanayi Mahallesi 148. Cad. No:26 İsparta Merkez’de 25 kişi olmak üzere Temel Seviye Girişimcilik eğitimi düzenlenecektir.
Eğitime katılmak isteyen kişilerin aşağıda belirtilen tarihlerde E-Devlet sistemi üzerinden KOSGEB’e başvuru yapmaları gerekmektedir. Son başvuru tarihi, başvurmak istediğiniz eğitimin başlangıç tarihi itibariyle 5 gün öncesine gelen tarihtir. Aksi durumda başvurular geçersiz sayılacaktır. Program ile ilgili başvuracak kişilerin son başvuru tarihinden önce İl Müdürlüğümüze gelerek veya www.iskur.gov.tr internet adresinden iş arayan kaydı yaptırmaları ve mülakat için belirtilen tarih, yer ve saatte hazır bulunmaları gerekmektedir.
Eğitim Yeri: Robotik ve Eğitim Derneği, Sanayi Mahallesi 148. Cad. No:26 - ISPARTA
|GRUP
|KATİLİ
MCI
SAYISI
|KATILIMCININ E- DEVLET ÜZERİNDEN BAŞVURU BAŞLAMA - BİTİŞ TARİHLERİ
|KATILIMCI MÜLAKAT /SEÇME TARİHİ - SAATİ
|MÜLAKAT YERİ
|PROGRAM
BAŞLAMA
TARİHİ
|PROGRAM
BİTİŞ
TARİHİ
|i
|25
|09.07.2019.18.07.2019
|22.07.2019-saat: 09:30
|İsparta Çalışma ve İş Kurumu İS Müdürlüğü
|24.07.2019
|27.07.2019
KATILMA ŞARTLARI
- Girişimcilik eğitim programına katılmak için; a- Kuruma kayıtlı olmak,
c- Aynı modülü daha önce tamamlamamış olmak,
- İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmış olmak,
- Programdan yararlanacaklar, yapılacak değerlendirme sonuçlarına göre programa katılabilirler.
- İşsizlik ödeneği alan kişiler de katılımcı olabilirler.
İSPARTA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ