- 16. Eğirdir Triatlon Yarışları başlıyor. 31 Ağustos Cuma günü başlayacak olan yarışlar, 2 Eylül'de düzenlenecek olan ödül töreniyle son bulacak.16. Eğirdir Triatlon yarışları başlıyor. Eğridir Belediye Başkanı Ömer Şengöl, "2003 yılından beri süren, Eğirdir'de çok az kişinin bildiği, 'Bu nedir, yenilir mi, içilir mi?’ dediği Triatlon yarışmaları mevsimi geldi. Bu hafta sonu yapılacak triatlon yarışları inşallah güzel olacak. Geleneği devam ettireceğiz. Triatlon yarışlarının yapıldığı alanı da bir ay daha hızlı çalışıp tamamladık. İyi bir mekanı da hem gelen misafirlere hem de sporcuların hizmetine sunmuş oluyoruz" dedi.Türkiye Triatlon Milli Takımı’nın Balkan Şampiyonası’na da Eğirdir'de hazırlanacağı belirtildi. Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, "Eğirdir'in her zaman bizde ayrı bir yeri var. Triatlon Federasyonu kurulduğundan bu yana önemli ve ciddi yarışlar oldu. Uluslararası oldu, final müsabakaları oldu. Bu yıl uluslararası bir yarış olmadı ama yarış programından hemen sonra Triatlon Milli Takımımız Eğirdir'de kampa girecek. Milli Takımımız Balkan Triatlon Şampiyonasına Eğirdir'de hazırlanacak. 45 sporcumuz Eğirdir'de 12 günlük bir antrenman yapacak. Kamp süresince yine desteklerini hiç bir zaman esirgemeyen Belediye Başkanımız Ömer Şengöl'ün destekleri var. Burada bütün belediye personeli sporcularla çok ciddi anlamda tanışıyor. Hatta başkanımıza 10 yıl sonra "başkanım nasılsınız" diye sarılan sporcularımız var. Sağ olsun başkanım da ciddi destekler verdi. Triatlon camiası Eğirdir'i çok seviyor. Buradaki ekibinde çok tecrübesi var. Kaliteli ve başarılı bir organizasyon yağacağız. Belediye Başkanımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah güzel bir yarışma gerçekleştireceğiz. Bu yıl ulusal olacak. önümüzdeki yıl için uluslararası olması konusunda başkanımla konuştuk. Eğirdir'i uluslararası bir yarış haline getirmek istiyoruz" diye konuştu.31 Ağustos Cuma günü saat 15.00’teki resmi antrenman ile başlayacak olan 16. Eğirdir Triatlonu, 1-2 Eylül tarihlerinde yapılacak yarışların ardından düzenlenecek olan ödül töreni ile son bulacak.İHA