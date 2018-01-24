Isparta davraz kayak merkezi seferleri başladı

GİDİŞ

DÖNÜŞ

BASIN BÜLTENİGül Sertur A.Ş. bünyesinde faaliyet göstermekte olan X-Davraz Turizm seyahat Acentası tarafından;, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü binası önünden, Davraz Kayak Merkezi’ne grup taşımacılığı yapılacaktır.10:00 15:00İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü önüKepeci Mah. 106 Cad. 1217 Sk. No: 31/ ISPARTAISPARTA VALİLİĞİ(İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü)