Isparta davraz kayak merkezi seferleri başladı

BASIN BÜLTENİ
Gül Sertur A.Ş. bünyesinde faaliyet göstermekte olan X-Davraz Turizm seyahat Acentası tarafından; Sömestir tatili süresince hergün, Kayak Sezonu boyunca ise haftasonları, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü binası önünden, Davraz Kayak Merkezi’ne grup taşımacılığı yapılacaktır.
GİDİŞ DÖNÜŞ
10:00 15:00
Bu saatler dışında grup oluşturulup Sertur’a bildirilmesi halinde ek seferler düzenlenecektir.
KALKIŞ YERİ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü önü
Kepeci Mah. 106 Cad. 1217 Sk. No: 31/ ISPARTA
Sertur Telefon Numaraları: 0 246 223 16 34
0 530 642 07 72
ISPARTA VALİLİĞİ
(İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü)