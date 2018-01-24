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Isparta davraz kayak merkezi seferleri başladı

Isparta davraz kayak merkezi seferleri başladı
ISPARTA 0
böcüzade
BASIN BÜLTENİ
 
            Gül Sertur A.Ş. bünyesinde faaliyet göstermekte olan X-Davraz Turizm seyahat Acentası tarafından; Sömestir tatili süresince hergün, Kayak Sezonu boyunca ise haftasonları, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü binası önünden, Davraz Kayak Merkezi’ne grup taşımacılığı yapılacaktır.
                                   GİDİŞ                        DÖNÜŞ
                                     10:00                          15:00
 
Bu saatler dışında grup oluşturulup Sertur’a bildirilmesi halinde ek seferler düzenlenecektir.
 
 
KALKIŞ YERİ                                İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü önü
                                                           Kepeci Mah. 106 Cad. 1217 Sk. No: 31/ ISPARTA
                                                          
Sertur Telefon Numaraları:            0 246 223 16 34
                                                           0 530 642 07 72                                
 
 
                                              
                                                                                                          ISPARTA VALİLİĞİ
                                                                                              (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü)




















































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