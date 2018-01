Isparta’da eller semaya Mehmetçik için açıldı

Isparta Belediyesi çalışanları Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Suriye'nin Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek üzere başlattığı 'Zeytin Dalı Harekâtı'na katılan Mehmetçiklere destek olmak amacıyla mesaiye Fetih Suresi okuyup, ellerini semaya açarak dualar ettiler.Türkiye Kamu-Sen Isparta Şubesi, TSK, Suriye'nin Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek üzere başlattığı 'Zeytin Dalı Harekâtı'na katılan Mehmetçiklere destek olmak amacıyla ülke genelinde olduğu gibi Isparta’da da tüm kurumlarda mesaiye saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Isparta Belediyesi önünde gerçekleştirilen program öncesinde Yasin’i Şerif, Fetih Suresi okundu, eller semaya açılarak Mehmetçik’e dualar edildi.Isparta Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürü ve Türk Yerel Hizmet Sen Isparta-Burdur Şubesi Başkanı Ahmet Kaya, Türkiye’nin zor bir süreçten geçtiğini kaydederek, “İçeride ve dışarıda hain terör milli birliğimizi yıkmaya, devletimizi zaafa uğratmaya, vatanımızı bölmeye çalışmaktadır. Türkiye’yi terörle diz çöktürmeye çalışanlar her gün yeni bir oyun planlamaktadır. İşte bu kurulan kirli oyunları bozmak, terörün ve teröristin yuvalandığı yerde başını ezmek ve milli güvenliğimize yönelen tehlikeleri bertaraf etmek için şanlı Türk ordusu Afrin’e Zeytin Dalı Harekatı ile bir operasyon düzenlemiştir. Haklı ve meşru bu operasyona destek vermek Türk Milletinin her ferdinin bugün üzerine düşen bir görevdir. Türkiye’de teröristlere operasyon yapılınca akıllarına barış gelen vatan hainlerine karşıda, bu bizim açık bir cevabımız olacaktır” dedi.Isparta İl Temsilcisi Ali Balaban da, “Devletimizin bekası, milletimizin huzur ve güvenliği için, yanı başımızda belli odaklarca desteklenerek büyütülen ve askeri bir güç haline getirilmek istenilen terör örgütünün bertaraf edilmesi maksadıyla Türk Ordusunun Afrin’de başlattığı harekatın hayırlı olmasını diliyoruz. Yürekten inanıyoruz ki bu harekatla, Türk milletinin ve devletinin bölgedeki varlığına kast eden terör örgütlerine ve on binlerce kilometre öteden gelerek yaşamakta olduğumuz topraklarımıza filli müdahalede bulunup, kendince yeni bir düzen kurmak, Türk milletine ayar vermek, hesap sormak ve bedel ödetmek gibi bir gaflete kapılan sözüm ona büyük devletlere Türk’ün iradesini, kararlılığını ve gücünü bir kere daha göstereceğiz.”ISPARTA (İHA)