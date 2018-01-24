Dünya Türk pilotunu konuşuyor

Afrin’de görevli pilot, dağın altındaki YPG cephaneliğini işaretledi. Ölümü göze alıp 20 metreye kadar indi.

Afrin operasyonunda görevli pilot, dağın altındaki YPG cephaneliğini işaretleyip ölümü göze alıp 20 metreye kadar inerek füze ile imha etmesini tüm dünya konuşuyor.

LAZERLE İŞARETLEDİ

İncirlik'ten kalkan pilot, teröristlerin yuvalandığı Afrin'e geldi. Hedefi, tespit etti. Ama o yükseklikten vurması mümkün değildi. Şimşek hızıyla kararını verdi.



HAVACILIK TARİHİNE GEÇTİ

Bunların hepsini tam 30 saniye içinde gerçekleştirdi. Eşi benzeri görülmemiş sorti, dünya havacılık tarihine geçti. Yabancı medya, Türk pilotu manşetlerine çekti.



FÜZEYLE VURDU

Kahraman pilot, hayatını hiçe sayıp savaş uçağıyla dalışa geçti. Dere yatağına 20 metre kaldığında tünelin ağzına füzeyi gönderdi. Hainlerin cephaneliğini yerle bir etti..









