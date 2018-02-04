Isparta ev sahipliğinde düzenlenen TKBL Federasyon Kupası final maçında rakibi Kırçiçeği Bodrum Basketbol’u 69-62 mağlup etmeyi başaran İzmit Belediyespor kupanın sahibi olurken, müsabakaya GHS İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan pankart damga vurdu.Isparta’da Gençlik Hizmetleri ve Spor (GHS) İl Müdürlüğü ev sahipliğiyle düzenlenen Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi (TKBL) Federasyon Kupası final müsabakası bugün tamamlandı.Müsabakalarda finale kalan İzmit Belediyespor, rakibi Muğla Kırçiceği Bodrum Basketbol’u 69 - 62 mağlup ederek TKBL Federasyon Kupası’nın sahibi oldu.Final karşılaşması öncesinde sporcular, GHS İl Müdürlüğü tarafından kırmızı - beyaz olarak hazırlanan, “Vatanın her karış toprağında sen varsın şehidim. Ali Yılmaz, ruhun şad olsun” yazılı pankart ile sahaya çıktılar. Ispartalı Afrin Şehidini unutmayan sporcular ile katılımcılar ayrıca, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile tüm şehitler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulundular.Müsabakaları GHS İl Müdürü Murat Gevrek, AK Parti İl Başkanı Osman Zabun, TBF yetkilileri, bazı muhtarlar ile yaklaşık bin 500 sporsever izledi.TKBL Finali’nde İzmit Belediyespor, Muğla Kırçiçeği Bodrum Basketbol’u 69 - 62 mağlup ederek, kupanın sahibi oldu.Müsabakalar sonunda düzenlenen ödül töreninde, pupa ve madalyaları ise GHS İl Müdürü Gevrek, AK Parti İl Başkanı Zabun ve protokol üyeleri ile birlikte takdim etti.ISPARTA (İHA)