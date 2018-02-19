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Isparta’daki şapkalı telefon hırsızı tutuklandı

Isparta’daki şapkalı telefon hırsızı tutuklandı
ISPARTA
G.Tarihi: 19.02.2018 17:47
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böcüzade
  - Isparta’daki şapkalı telefon hırsızı tutuklandı


 Isparta’da cep telefonu satın almak bahanesiyle bir işletmeden cep telefonu çaldığı güvenlik kameraları tarafından görüntülenen şüpheli polis tarafından yakalandıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, 11 Ocak 2018 tarihinde Pirimehmet Mahallesi'nde bulunan telefoncular çarşısı olarak bilinen Belediye İşhanı'ndaki bir işletmeye müşteri gibi daha önce de 2 kez gelen ve yüzünü şapkayla gizleyerek, işyeri çalışanlarını oyalamak suretiyle satın almak istediği telefonu çaldığı öne sürülen şahıs Isparta Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekiplerince tespit edildi.
  Kısa sürede açık kimliği belirlenerek yakalanan şahsın H.Y. (38) olduğu ortaya çıktı. Çalışma yapan Hırsızlık Polisi, H.Y.’yi kısa sürede yakalayarak Emniyette gözaltına aldı.
  Isparta Emniyet Müdürlüğü’ndeki gerekli işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen H.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

  Güvenlik kameralarına yakalanmıştı
  11 Ocak 2018 tarihinde Belediye İş Hanı’nda cep telefonu satışı yapılan  bir işyerine müşteri gibi gelen şapkalı H.Y., cep telefonu satın almak istediğini bahane ederek satış görevlisinden yardım istemişti. Görevliler tarafından, kendisi için tezgaha konulan telefonlara bakmaya başlayan H.Y., daha sonra bir telefonu kapalı alanlarda çekim sorunu olduğu bahanesiyle dışarıda denemek istediğini söyleyerek, dışarı çıkmış ve ardından kendi sim kartını taktıktan sonra bir anlık dikkatsizlikten faydalanarak kayıplara karışmıştı.
  Bir süre sonra şahsın etrafta olmadığını fark eden çalışanlar, güvenlik kameralarını inceledikten sonra hırsızlığın farkına varmış ve durumun haber verilmesi sonrasında po5lis ekiplerince çalışma başlatılmıştı.

  ISPARTA (İHA)







 
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