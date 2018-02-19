Isparta Aşçılar ve Pastacılar Derneği (ISAPDER) Çorum Belediyesi 1. Ulusal Aşçılar ve Pastacılar Şampiyonasından 4 madalya ile döndü.Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın’ın desteğiyle, Çorum Belediyesi 1. Ulusal Aşçılar ve Pastacılar Şampiyonasına katılan, ISAPDER yönetimi ile üyeleri, çeşitli kategorilerde toplam 4 madalya kazanarak, Isparta’yı zirveye taşıdılar. Çeşitli kategorilerde yarışlara giren ISAPDER heyeti, toplam 4 madalya alarak, şehre döndü. Yarışma hakkında bilgiler veren Isparta Aşçılar ve Pastacılar Derneği Başkanı Alim Çimenkaya, “Aldığımız dereceler sonucunda öğrencilerimizle Isparta’mıza 4 madalya kazandırdık. Çorum yarışma alanını gül suyuyla yıkadık. Standımıza gelen misafirlere gül lokumu ve güllü irmik helvası ikramında bulunduk. İlimizi ve belediyemizi en iyi şekilde temsil ettiğimizi düşünüyoruz” dedi.Çimenkaya, “Isparta adına daha güzel çalışmalara imza atacağız. Belediyemizin destekleri ile bütün faaliyetlere katılacağız. En yakın 16 - 17 - 18 Mart’ta Afyonkarahisar Ulusal Aşçılar ve Pastacılar Şampiyonası var. Nasip olursa oraya da katılmak istiyoruz. İlimizi, mesleğimizi ve belediyemizi temsil etmek bizlere gurur veriyor.”ISPARTA (İHA)