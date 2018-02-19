Türkiye genelinde 81 ilden çok sayıda çiftçi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde buluşuyor.Gıda Tarım ve Hayvancılık Isparta İl Müdürü Mehmet Tuğrul, kurumda görevli bir şube müdürü ile ildeki 18 üretici Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmek üzere Ankara’ya gidiyor.Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yarın (Salı) Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelecek olan Ispartalı üreticiler bu akşam yola çıkarak, düzenlenecek olan tarımla ilgili toplantıya katılacak.ISPARTA (İHA)