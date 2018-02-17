- Isparta’daki kadın yeştiştiricilere ‘Buzağı Ölümlerinin Azaltılması Eğitimi’Gıda Tarım Hayvancılık (GTH) Isparta İl Müdürlüğü tarafından ‘Buzağı Ölümlerinin Azaltılması Yılı’ parolasıyla, merkeze bağlı Kuleönü Kasabası’nda kadın yetiştiricilere eğitim toplantısı düzenledi. GTH Isparta İl Müdürü Mehmet Tuğrul, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen seminerde ‘Buzağı Ölümlerinin Azaltılması, Buzağıların Bakım-Beslenmesi ve İneklerde pospartum dönemde bakım ve beslenmesinde dikkat edilecek konular’ hakkında kadın yetiştiricilere yönelik bilgilendirme yapıldığını söyledi.Eğitim toplantısına, GTH Isparta Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Arif Taşagiren, Veteriner Hekim Dr. Deniz Kılıçoğlu, Zooteknist Tahir Durgun, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü’nden Tekniker Mesut Yalçın ve Kuleönü Kasabası’ndan 22 kadın yetiştirici katıldı.Eğitim çalışmasında Bakanlığın, 2018 yılını ‘Buzağı Ölümlerinin Azaltılması Yılı’ ilan ettiğini ve çalışmalara bu yönde önem verilmesi gerektiğini hatırlatan Veteriner Hekim Dr. Deniz Kılıçoğlu, üretici kadınlara buzağıların doğumundan sonra ilk 2-3 saat içerisinde kolostrumun (ağız sütünün) verilmesinin önemi ve faydaları hakkında bilgiler verdi. Veteriner Hekim Dr.Kılıçoğlu ayrıca, yetiştiricilere buzağılarda ölüme neden olan ishal vakalarından korunma ve tedavi seçenekleri hakkında bilgilendirici açıklamalarda bulundu.Buzağı doğumu öncesine kadar detaylı anlatımBuzağıların doğumdan sonraki ilk 14 gün boyunca gün içinde 3 defa kontrol edilmesi ve gözlemlenmesinin önemi vurgulanarak, ishal vakalarında yetiştiricini neler yapması gerektiği hususlarında bilgilendirmelerde bulunan GTH yetkilileri, gebe hayvanların doğum öncesi Kolibasilloz, Rota ve Corona virüs enfeksiyonlarına karşı aşılanmasının önemini de katılımcı kadın yetiştiricilere detaylı şekilde aktardı.Eğitim çalışmasında Şube Müdürü Arif Taşagiren tarafından yetiştiricilere hayvancılık desteklemeleri ve Türkvet kayıt sistemi, Bakanlık tarafından uygulanan hibe yatırım programları ile ilgili sunum yapıldı.ISPARTA (İHA)