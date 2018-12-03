- Isparta’da Şehit Sercan Kara anısına kurumlararası futsal turnuvası

- Gelendost Kaymakamı Fatih Çevik:

-“Birlik ve beraberliğimizi bozmaya kimsenin gücü yetmeyecektir”

Şehidin anne ve babasına tablo takdimi

Çevik: “Birlik ve beraberliğimizi bozmaya kimsenin gücü yetmeyecektir”

Kur’an tilaveti sunularak helva dağıtımı yapıldı

Isparta’da Hakkari’nin Şemdinli İlçesinde çıkan çatışmada şehit olan Sercan Kara anısına kurumlararası futsal turnuvası düzenlendi. Turnuvanın şampiyonu Gelendost İlçe Emniyet Amirliği oldu.Gençlik Hizmetleri ve Spor Gelendost İlçe Müdürlüğü tarafından Gelendost Kaymakamlığı ile Gelendost Belediye Başkanlığı’nın katkılarıyla 2 Kasım’da başlayan Şehit Piyade Sözleşmeli Er Sercan Kara anısına düzenlenen turnuva Gelendost İlçe Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Turnuvanın final müsabakaları tamamlandı.Çok sayıda kurum takımının katıldığı turnuvada Gelendost İlçe Emniyet Amirliği takımı birinci, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü takımı ikinci ve öğretmenler takımı da üçüncü oldu.İlçe halkının yoğun katılım sağladığı turnuvanın ödül törenine Şehit Sercan Kara’nın anne ve babası Menderes-Dilek Kara çifti davet edildi.Final müsabakaları sonrasında Gelendost Kaymakamı Fatih Çevik, şehit anısına yaptırdığı tabloyu Menderes-Dilek Kara takdim etti.Kaymakam Fatih Çevik, “Ülkemizin bekası için hayatlarını hiç çekinmeden seve seve feda eden şehitlerin isimlerini unutmamız mümkün değildir. Bu turnuvayı da şehidimiz Sercan Kara’yı unutmadığımızı göstermek, birlik ve beraberliğimizi vurgulamak amacıyla düzenledik. Biz öyle bir milletiz ki; Bu memlekette Ömer Halisdemir’ler, Fethi Sekin’ler, Sercan Kara’lar, Eren Bülbül’ler bitmez. Bu yüzdendir ki birlik ve beraberliğimizi bozmaya kimsenin gücü yetmeyecektir” dedi.Düzenlenen turnuva dolayısıyla Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Deniz’e teşekkür eden Kaymakam Çevik, bu tür etkinliklerin sürekli yapılarak halk arasında kaynaşma sağlanması ve birlik ve beraberliğin pekiştirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.Duygusal anlar yaşanan turnuvada ayrıca tüm şehitlerin ruhuna ithafen Kuran-ı Kerim tilaveti sunuldu. Etkinlik, vatandaşlara helva ikramının ardından son buldu.İHA