- Isparta’da satışa hazır 11 paket eroin ele geçirildi
Isparta’da polisin şüphe üzerine durdurduğu şahsın üzerinde yapılan aramada satışa hazır 11 paket eroin ele geçirildi.
Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, kentte uyuşturucu ticareti ve kullanımını önlemek adına çalışma başlattı. Davraz Mahallesi’ndeki Köy Garajı civarında uygulama yapan ekipler, şüphe üzerine M.Ç. isimli şahsı durdurdu. Şahsın üzerinde detaylı arama yapan narkotik polisleri, 11 ayrı paket halinde satışa hazır hale getirilmiş eroin maddesi ele geçirdi.
İHA