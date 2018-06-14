SDÜ Rektörü Prof.Dr.İlker Hüseyin Çarıkçı, yayımladığı Ramazan Bayramı mesajı ile birlikte dünya ve Türkiye’nin içinden geçtiği süreçte üniversitenin var gücü ile çalıştığını söyledi.SDÜ Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı, üniversitesinin, dünyanın içinden geçtiği çalkantılı dönemde Türkiye'nin kalkınması için var gücü ile çalıştığını söyleyerek, Ramazan Bayramı'nın birlik ve beraberliğin temel unsurlarından biri olduğunu kaydetti.SDÜ Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı, yayımladığı Ramazan Bayramı mesajında; ''Mübarek Ramazan ayının bitmesi ile birlikte idrak ettiğimiz Ramazan Bayramı, milletimizin birlik ve beraberliğinin temel unsurlarından biridir. Ayrıca bu bayram, huzurun, mutluluğun, sevginin, saygının, barışın, hoşgörünün pekişmesine ve insanı insan yapan değerlerin yaşanmasına vesile olan özel bir bayramdır” dedi.“Bir taraftan bayram sevinci yaşanırken; diğer yandan dünyanın çeşitli yerlerindeki terör ve insanlık trajedilerinin yüreklerde burukluk yaşattığı da bir gerçektir” diyen Rektör Prof.Dr.Çarıkçı, mesajına şu ifadelerle devam etti; “Acılar ne kadar büyük olursa olsun milletimiz, her türlü tehdidin karşısında dimdik duracak ve mücadele kararlılığını sürdürecek güçtedir. Ülkemizdeki barış, hoşgörü ve bütünlük ortamının devamı için, güçlü Türkiye hedeflerimizin sürdürülebilirliği için yükseköğretimde ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştirmede ve ülkemize kazandırmada Süleyman Demirel Üniversitesi olarak çeyrek asırdan fazladır var gücümüzle çalışıyor ve üretiyoruz. Bayram vesilesi ile bir kez daha vurgulamak gerekirse SDÜ, dünyanın içinden geçtiği bu çalkantılı dönemde, Türkiye’nin kalkınması ve demokrasinin temini için gerekli duyarlılıklara ve donanıma sahip bir üniversite olarak durmadan çalışarak yoluna emin adımlarla devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle, Ramazan Bayramı’nın maneviyatına uygun olarak en iyi şekilde değerlendirileceğine yürekten inanıyor; ülkemizde bayram tadında nice aydınlık günleri birlik, beraberlik içinde, hep birlikte kucaklayacağımıza inanıyorum. Şehitlerimize rahmet; gazilerimize minnetle, hayırlı bayramlar diliyorum.”İHA