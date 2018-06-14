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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar Isparta’da

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar Isparta’da
ISPARTA 0
Isparta Düğün Salonları

  - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar Isparta’da   
 
- Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, 40. Piyade Tugayı Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi’nde mezuniyet törenine katılmak ve bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Isparta’ya geldi. Akar, gazetecilerin Kandil Operasyonuyla ilgili sorularını yanıtsız bırakarak "Bayramınız şimdiden kutlu olsun, herkese sevgiler, selamlar" dedi.   
  Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberindeki kuvvet komutanlarıyla birlikte 40. Piyade Tugayı Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi’nde mezuniyet törenine katılmak ve bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Isparta’ya geldi. 
  Orgeneral Akar, kentte ilk olarak Tugay’ı daha sonra da Isparta Valisi Şehmus Günaydın’ı ziyaret etti. 
   
  Kandil sorularını yanıtsız bıraktı 
  Vali Şehmus Günaydın tarafından valilik binası önündeki 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda karşılanan Orgeneral Hulusi Akar, gazetecilerin Kandil Operasyonuyla ilgili yönelttiği soruları ise yanıtsız bıraktı. 
  Sorular üzerine Orgeneral Akar, "Hepinize iyi günler ve kolaylıklar diliyorum. Bayramınız şimdiden kutlu olsun, herkese sevgiler, selamlar. Ispartalı hemşehrilerime saygılar sunuyorum" dedi. 
  Orgeneral Akar, daha sonra Valilik Anı Defteri’ni imzaladıktan sonra, bir süre Vali Günaydın ile makamda görüştü. Orgeneral Akar daha sonra tekrar 40. Piyade Tugayı Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi’ne geçti. 
 
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İHA                          
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ISPARTA HABER
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